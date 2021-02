Quando serão vacinados todos os idosos em São Paulo?

O Brasil – e o mundo – precisa de vacinas para começar a retomar a normalidade, seja em termos de vida social, seja na economia. Isso é fato. E também é fato que o Brasil ainda não tem vacinas suficientes, nem sequer para atender os grupos prioritários. A vacinação dos profissionais da saúde já começou, embora ainda não tenha atendido a todos. E a aplicação em idosos – principal grupo de risco em se tratando da Covid 19 – começa na segunda-feira, mas ainda com calendário incerto e gerando ansiedade no público acima de 60 anos.

Afinal, quando as pessoas com mais de 75 anos receberão suas doses do imunizante? E aqueles com idade entre 60 e 75 anos?

Em entrevista essa semana ao jornalista Kenedy Alencar, do portal UOL, o governador João Doria garantiu que a população inteira de São Paulo estará vacinada até o final do ano. Vale destacar que isso não inclui menores de 18 anos, já que o próprio Instituto Butantan já informou que a vacina Coronavac não foi testada e não será aplicada nesse público.

Mas, afinal, quando haverá doses suficientes para pessoas acima de 70 anos? E de 60? E para o público em geral?

Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, ainda não dá para cravar datas porque nem mesmo o público inicialmente definido como prioritário – quilombolas, indígenas, profissionais de saúde, deficientes e idosos institucionalizados – foi totalmente atendido.

Somente esse público prioritário, somado às pessoas com mais de 75 anos, consumiria, em todo país, 28 milhões de doses.

O público entre 60 e 74 anos, de acordo com Dimas Covas, é de 21 milhões de pessoas, ou seja, demandaria mais 42 milhões de doses.

“É possível conseguir imumizar todas essas pessoas até o meio do ano? É possível, mas vai demandar um grande esforço”, disse o diretor o Butantan.

Boas notícias

Essa foi uma semana de boas notícias, em termos de vacinas para o país:

– Chegaram insumos para a produção de mais 8,6 milhões de doses de Coronavac e no dia 10 de fevereiro será recebido novo lote para produção de outros 8,7 milhões.

– Insumos para a produção de 7,5 milhões de doses. A Fiocruz espera o envio de mais 14 remessas de IFA ao longo do primeiro semestre, cada uma delas com insumo suficiente para produzir 7,5 milhões de doses. As primeiras duas remessas deveriam ter chegado em janeiro, e o contrato prevê que a fundação receba o suficiente para produzir 100,4 milhões de doses até julho. Após a nacionalização do IFA, a Fiocruz poderá produzir mais 110 milhões de doses, chegando a 210,4 milhões de doses até o fim de 2021.

– A Covax Facility, aliança da Organização Mundial da Saúde (OMS) para ajudar os países em desenvolvimento a ter acesso a vacinas contra a covid-19 anunciou, hoje (3), a primeira previsão de distribuição dos imunizantes. A previsão do consórcio é de que o Brasil receba 10,6 milhões de doses da vacina AstraZeneca/Oxford ainda no primeiro semestre de 2021

– A Anvisa flexibilizou as regras para liberação de aplicação de vacinas no país. Na prática, a medida deve facilitar a importação de 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik V, em princípio, que chegariam entre abril e março. A vacina passaria, posteriormente, a ser produzida no país, numa média de 8 milhões de doses por mês.

– O Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein deve começar em março, por um período de 45 a 90 dias, o teste da fase 3 da vacina Covaxin, com previsão para o resultado em maio. Serão em torno de 3 mil voluntários testados em cinco centros de referência. A vacina é desenvolvida na Índia pelo laboratório Bharat Biotech.

– A Cruz Vermelha anunciou um plano de cerca de R$ 600 milhões para ajudar a imunizar 500 milhões de pessoas vulneráveis no mundo todo, com foco nos países mais pobres.

