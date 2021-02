Pessoas entre 77 e 79 anos serão vacinadas a partir do dia 3 de março

O início da imunização da faixa etária entre 80 a 84 anos, que estava prevista para 1 de março, foi antecipada pelo Governo do Estado para esse sábado, 27 de fevereiro. Já pessoas na faixa etária entre 77 e 79 anos receberão a primeira dose a partir de 3 de março. O anúncio foi feito em coletiva há pouco pelo governador de São Paulo, João Doria. A antecipação para quem tem mais de 80 anos para o sábado já havia sido anunciada pela Prefeitura de São Paulo.

O anúncio já era esperado e, nos próximos dias, novas datas devem ser anunciadas. Vale ressaltar que há cronogramas falsos circulando pela internet, com datas não confirmadas ou de outros estados. Não há ainda nenhuma outra data confirmada a não ser as oficialmente anunciadas pelo Governo do Estado

🗓️ Confira o cronograma em andamento:

Acima de 90 anos: desde 8 de fevereiro.

85 a 89 anos: desde 12 de fevereiro.

80 a 84 anos: a partir de 27 de fevereiro.

77 a 79 anos: a partir de 3 de março.

Ansiedade

O cronograma de vacinação do Estado de São Paulo prevê a vacinação de 563 mil pessoas entre 80 e 84 anos e de outras 430 mil pessoas que estão na faixa de 77 a 79 anos. Os idosos com mais de 85, cuja vacinação já foi iniciada, são cerca de 515 mil pessoas.

Uma grande operação logística foi montada para os próximos dias para a distribuição de aproximadamente 720 mil doses da vacina do Butantan, destinadas à primeira dose para os idosos entre 77 e 79 anos, bem como para a aplicação de segunda dose nos idosos acima de 90 anos e nos profissionais de saúde que ainda precisam completar o esquema vacinal.

Desde quarta-feira, mais de 474 mil doses da vacina Astrazeneca/Instituto Serum também têm sido destinadas para todas as regiões do Estado.