Vacina para quem tem 69 anos ou mais começa dia 27 de março

A vacinação para pessoas com 70 e 71 anos deveria começar dia 29 de março, mas nessa sexta, 19, o Governo do Estado anunciou que essa fase será antecipada e, mais do que isso, incluirá pessoas a partir de 69 anos. O anúncio foi feito pelo vice-governador Rodrigo Garcia em entrevista coletiva, estabelecendo o dia 27 de março como data inicial para imunização do público a partir de 69 anos.

A recomendação é para que as 910 mil pessoas desse grupo etário, ou seus familiares e parentes, realizem o pré-cadastro no site “Vacina Já” (vacinaja.sp.gov.br), que economiza 90% no tempo de atendimento para imunização: leva cerca de 1 a 3 minutos para quem preencheu o formulário e, presencialmente, a coleta de informações leva cerca de 10 minutos.

Este é o segundo adiantamento do cronograma realizado pelo Plano Estadual de Imunização (PEI) de São Paulo no mês. O primeiro resultou no início, nesta sexta-feira (19), da imunização do público na faixa de 72 a 74 anos, que reúne 730 mil idosos. Com isto, já são mais de 5,1 milhões de pessoas de SP com cronograma de vacinação definido e em andamento, considerando todos os grupos anunciados até o momento.

Até agora, não há anúncio oficial para atingir pessoas a partir de 60 anos, mas seguindo-se o ritmo atual é possível prever que até maio essa vacinação ocorrerá. A partir daí, também fica a incógnita: o Brasil vai continuar vacinando pela faixa etária, aos poucos reduzindo o limite mínimo de idade, ou passará a priorizar outros públicos específicos, como pessoas com comorbidades, professores, pessoas que trabalham em serviços essenciais etc?

Vale ressaltar que é promessa do governador João Doria vacinar todas as pessoas maiores de 18 anos que vivem no Estado de São Paulo até o final desse ano, ou seja, 31 de dezembro de 2021. Ainda não há qualquer previsão de vacinação para crianças e jovens.

Butantan

O governo do Estado também entregou novos lotes da vacina Coronavac para o SUS, totalizando 24,6 milhões de doses até agora. Única vacina em quantidade expressiva ainda disponível no país, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac é responsável pela quase totalidade das doses aplicadas no país até agora.

Até o final de abril, o número de vacinas garantidas por São Paulo ao país somará 46 milhões e o Butantan pretende antecipar em 30 dias a entrega das outras 54 milhões de doses para vacinação dos brasileiros, totalizando 100 milhões de unidades até 30 de agosto.

Sobre o “Vacina já”

A ferramenta, que até o momento já recebeu 4,4 milhões de pré-cadastros, visa a agilizar o atendimento e a evitar aglomerações. Não é um agendamento e o uso não é obrigatório para receber a vacina, mas utilizá-la contribui para melhorar a dinâmica dos serviços e a rotina do próprio cidadão. O pré-cadastro pode ser feito por familiares de idosos ou de qualquer pessoa que participe dos públicos previstos na campanha.