Filas continuam na vacinação: saiba como evitar

A ansiedade é grande e é perfeitamente compreensível. A situação da pandemia está ainda pior que no ano passado, até mesmo hospitais particulares estão lotados e com filas de espera na UTI, o número de mortes e casos atingindo recordes. Mas, para evitar que os idosos, com mais de 80 anos, sofram em filas e no calor, o ideal é planejar a ida às Unidades Básicas de Saúde.

Os recentes relatos mostram que o ideal é evitar ir logo pela manhã, quando há pessoas na fila antes mesmo da abertura da unidade – o que acaba gerando represamento do público e demora para atender quem já estava na fila no horário de abertura.

Aqueles que podem ir de carro têm a oportunidade de procurar atendimento não só nos postos principais da cidade, que estão sendo ampliados, mas também em unidades básicas de saúde que atendem em sistema drive-thru.

Vale destacar que estão sendo vacinadas as pessoas acima de 80 anos e que em 3 de março já terá início a aplicação em pessoas com idade de 77, 78 e 29, o que deve ampliar o número de pessoas buscando atendimento. Há ainda que se considerar o retorno daqueles que já tomaram a primeira dose e agora procuram as mesmas unidades para receber o necessário reforço.

Confira endereços para receber a vacina. A lista completa está em

Endereços drive-thru em UBS

Saúde – Ubs Milton Santos: v Ceci, 2249

Cambuci – Ubs Cambuci): Avenida Lacerda Franco, 795

Ipiranga – Ama/Ubs Integrada São Vicente De Paula: Rua Vicente Da Costa, 289

Autódromo De Interlagos: Rua Jacinto Júlio, Portão Ehn – Jardim Satélite

Cidade Dutra: Ubs Autódromo – Rua Oswaldo Diniz, 51

Campo Limpo: Shopping Campo Limpo – Estrada de Campo Limpo, 459

Pedreira – Ama/Ubs Parque Doroteia: Rua Dos Aniquis, 3

Cidade Ademar – Emef. Professora Elza Maia: R. Do Espigão, 195

Cidade Ademar – Ubs Miriam Ii: Avenida Cupecê, 5185

Cidade Ademar – Ubs Jd Niterói: Rua Samuel Arnold, 596

A lista completa das UBS que atendem em sistema drive-thru pode ser obtida aqui : https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=308495. Vale lembrar que elas também atendem pessoas que chegam a pé. O atendimento em drive thru é das 8h às 17h.

Postos drive-thru principais da cidade

Agora são oito os endereços para quem quer se vacinar em sistema drive-thru, além das UBS que atendem inclusive nesse sistema. Vale lembrar que nesses endereços abaixo o atendimento é exclusivo para quem vai de carro, não atende pessoas a pé.

Eles atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Estádio do Pacaembu – Praça Charles Miller (Zona Oeste); Arena Corinthians (Zona Leste); Autódromo de Interlagos – Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF (Zona Sul); Centro de Exposições do Anhembi – Rua Olavo Fontoura – Portão 38 (Zona Norte); Igreja Boas Novas, na Vila Prudente – Rua Marechal Malet, 535 – Parque da Vila Prudente (Zona Leste); Clube Hebraica – rua Doutor Alceu de Assis, 25, na parte superior do Clube (Zona Oeste); Estádio do Morumbi – Estádio do Morumbi, na praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, entrada pelo portão 15 do estádio, da avenida Giovanni Gronchi (Zona Oeste); Memorial da América Latina – Rua Itagipuru, 500, portão 2 (Zona Oeste).

Três centros-escolas

Há também atendimento em três centros escola, de segunda a sexta, das 8h às 17h

Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã

Unidades Básicas de Saúde (UBS’s)

Nas unidades básicas de saúde, o atendimento acontece de segunda a sexta, das 7h às 19horas.

Veja alguns postos na zona sul da capital

UBS JARDIM DA SAÚDE – NEUSA ROSALIA MORALES R. DOMINGOS DE ROGATIS, 187 – JD DA SAUDE

UBS INDIANÓPOLIS – SIGMUND FREUD AV. INDIANÓPOLIS, 650 – MOEMA UBS ÁGUA FUNDA R. ROSA DE MORAES, 91 – VL ÁGUA FUNDA UBS PARQUE IMPERIAL – PROF. MANOEL A. S. SARAGOÇA

R. MAJOR FREIRE, 510 – VILA MONTE ALEGRE