Governo antecipa vacina para pessoas acima de 72 anos

A partir de 19 de março, 730 mil pessoas com idade entre 72 e 74 anos no Estado de São Paulo vão receber a primeira dose da vacina contra a Covid 19. Inicialmente, esse público deveria começar a ser vacinado em 22 de março, segunda, mas o Governo anunciou a antecipação graças ao fornecimento de mais doses da Coronavac pelo Instituto Butantan.

Também já está definida a data para início do processo de imunização em pessoas acima de 70 anos – será a partir de 29 de março.

A vacinação para o público acima de 75 e 76 anos acontece desde segunda-feira, 15 de março. Vale destacar que a vacinação está bastante tranquila – tanto nas unidades básicas de saúde, quanto drive-thrus e alguns postos avançados onde a vacinação tem sido feita por equipes das UBS com baixíssimo movimento e garantindo tranquilidade e conforto para quem vai em busca da imunização.

O público anterior – a partir de 77 anos – já recebeu a primeira dose, desde o dia 1 de março e, segundo a secretaria Municipal de Saúde, na capital a vacinação já atendeu 90% desse público.

Com o avanço da campanha para o grupo a partir de 72 anos, serão 1,140 milhão de pessoas que poderão ser imunizadas ainda no mês de março. Em 3 de março, o Estado iniciou a vacinação dos idosos entre 77 a 79 anos, contemplando outros 720 mil idosos.

Toda a campanha ocorre com uma grande operação logística montada para a distribuição das vacinas do Butantan e da Fiocruz. Semanalmente, caminhões saem para todas as regiões de SP, para que os municípios retirem suas grades nos GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica) de referência.