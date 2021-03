Vacinação segue tranquila na capital

Diferente do que se imaginava e do que ocorreu nas semanas anteriores, a vacinação para pessoas com idade entre 75 e 76 anos segue tranquila na maioria dos postos na capital. Em algumas cidades, tem até faltado vacina, mas em São Paulo, onde o público nessa faixa etária é estimado em 115 mil pessoas e nem mesmo há exigência de comprovante de residência – o que atrai pessoas de cidades vizinhas – a aplicação do imunizante segue tranquila.

Na região da Saúde, por exemplo, dois postos estão praticamente vazios – talvez até porque muita gente não saiba do funcionamento. Um deles é dentro do Santuário São Judas Tadeu, onde as pessoas podem esperar sentadas, se for necessário. Outro na farmácia Drogasil da Rua Carneiro da Cunha.

O primeiro é um posto avançado implantado pela equipe da UBS Milton Santos, da Avenida Ceci, e outro é da UBS Parque Imperial, resultado de parceria com a rede Raia/Drogasil.

Os drive-thrus voltaram a funcionar e atendem das 8h as 17 horas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nos postos estarão disponíveis as duas doses da vacina. Mas, nos drive-thrus, só podem receber a segunda dose aqueles que também receberam a primeira em um dos drive-thrus da cidade. Quem tomou a primeira dose no estádio do Pacaembu, que encerrou as atividades na quarta-feira (3), pode procurar qualquer um dos postos de vacinação da cidade, incluindo os drive-thrus.

O público-alvo nesta fase da Campanha pode procurar a vacina em umas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos 17 drive-thrus espalhados pela cidade, nos três Centros-Escolas e nos 17 Serviços de Assistência Especializada (SAE) na capital. Aos sábados, os idosos podem procurar por uma das 80 UBS/Ama integradas para a imunização.

Recomendação

A SMS recomenda que os idosos busquem a vacina de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos da capital e preenchendo o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) para agilizar em até 90% o tempo de atendimento para imunização.

Critérios para a imunização

Nesta fase da campanha, seguindo os critérios dos programas Estadual e Nacional de Imunização, fazem parte dessa primeira etapa de imunização no município, até o momento:

Idosos (com mais de 75 anos – a partir de 15/3/2021);

Pessoas com 60 anos ou mais residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas);

Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas);

População indígena vivendo em terras indígenas;

Pessoas em situação de rua (com mais de 60 anos a partir de 12/02/2021);

Trabalhadores da saúde (conferir os grupos de acordo com instrutivos do Vacina Sampa: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=307599;

Profissionais Sepultadores, Veloristas, Cremadores e Condutores de Veículos dos cemitérios públicos e privados do município de São Paulo.

Segunda dose

Para a segunda aplicação, também de acordo com os programas nacional, estadual e municipal, são atendidos os profissionais de saúde da linha de frente, idosos que vivem nas Instituições de Longa Permanência (ILPIs), pessoas com deficiências abrigadas em instituições sociais e indígenas aldeados da capital.

Todas as salas de vacinação das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade de São Paulo estão abastecidas de maneira a garantir o acesso às vacinas dos grupos prioritários elegíveis no momento, conforme instrutivos disponíveis no site http://prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa. No site vacinasampa também é possível acessar a relação de todas as UBS que contam com a vacinação no sistema drive-thru.

Serviço:

A Vacinação contra a Covid-19 na capital

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: de segunda a sexta, das 7h às 19h Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.

UBSs com sistema drive-thru

Horário: 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dos postos drive-thru nas UBS’s da capital: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=308495

AMAs/UBSs Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=308509

17 SAEs

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/istaids/index.php?p=245171

Três centros-escolas

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h

Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã

Drive-Thrus

ANHEMBI

Centro de Exposições do Anhembi

Rua Olavo Fontoura – Portão 38 (Zona Norte)

NEO QUÍMICA ARENA

Avenida Miguel Ignácio Curi, Portão E4

Ponto de Referência

Avenida Miguel Ignácio Curi, 2492

IGREJA BOAS NOVAS (Sudeste)

Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente

INTERLAGOS

Autódromo de Interlagos – Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF (Zona Sul)

HEBRAICA

Rua Ibiapinópolis, 781 (Zona Oeste)

MEMORIAL

Rua Tagipuru, 500

Referência Portão 02

MORUMBI

Avenida Giovanni Gronchi, Portão 15

Ponto de referência, Av. Giovanni Gronchi,1920

IBIRAPUERA

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413

TEATRO PAULO EIRÓ

Avenida Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro (Zona Sul)

CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania

SUBPREFEITURA DE MBOI MIRIM

Avenida Guarapiranga, 1695 – Pq Alves de Lima

SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 3012 – Itaim Paulista, São Paulo

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Rua Honduras, 1400 – Jardim America

PARQUE VILLA-LOBO

Portão 3 – Professor Fonseca Rodrigues, n°1.025, Alto de Pinheiros

SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva 5555

Portão de Referência

Portão 04 e 01

SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Avenida Regente Feijó, 1739, Tatuapé

HOSPITAL DOM ANTÔNIO DE ALVARENGA

Avenida Nazaré, 1361 – Ipiranga

Informações também podem ser obtidas acessando o link Vacina Sampa: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=307599