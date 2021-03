Hospital do Servidor, Clube Sírio, Igreja de São Judas e Ginásio Ibirapuera também são postos de vacinação

Quem acompanhou o noticiário essa semana, com o início da vacinação para pessoas acima de 77 anos, pode acompanhar a formação de filas em muitos endereços pela capital, tanto de pessoas que foram a pé até as unidades quanto daqueles que optaram em ser atendidos no carro, em sistema “drive-thru”. Mas, há algumas dicas importantes para quem quer se vacinar de foma mais rápida.

A primeira é ficar atento aos novos postos de vacinação que vêm sendo criados pela Prefeitura. Na Zona Sul, agora há aplicação do imunizante no Ginásio do Ibirapuera, Hospital do Servidor Público Estadual (que não atende somente usuários e servidores, mas qualquer pessoa), Igreja de São Judas, Clube Sírio Libanês, Teatro Paulo Eiró e Estádio do Morumbi. Na Igreja, por exemplo, as pessoas aguardam sua vez sentadas. Alguns desses postos atendem em drive-thru.

Outra dica importante é dar preferência ao período da tarde, quando o movimento é bem menor. Chegar antes do horário de abertura, então, não só gera espera desnecessária para o idoso a ser vacinado como também causa represamento e, na hora em que o atendimento começa já há pessoas demais aguardando pela vez.

Também visando a agilizar o procedimento, não deixe de fazer seu pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br. O cadastro não é obrigatório e não representa agendamento de horário, mas agiliza o atendimento e, assim, reduz o tempo em que cada pessoa fica no posto de vacinação.

Também pela internet é possível fazer o Cartão SUS (CNS – Cartão Nacional de Saúde), quem não tiver. No caso do Iamspe (Hospital do Servidor), o cartão é exigido e por isso antes de ir até lá é preciso fazer o cartão pela internet ou nas subprefeituras. Pela internet, o cartão pode ser gerado digitalmente em conectesus-paciente.saude.gov.br ou aplicativo ConectSus do Ministério da Saúde.

Os novos drive-thrus criados no Estádio do Morumbi e Memorial América Latina estão com menos movimento. Da mesma forma, drive-thrus de bairro, como na UBS Milton Santos (Avenida Ceci), têm registrado filas, mas mais no período da manhã – na parte da tarde o movimento é mais tranquilo e a espera é bem menor.

Postos de saúde menos conhecidos estão com menos movimento, como o posto do Conjunto dos Bancários, o do Ipiranga e o da Lacerda Franco. Se necessário, peça ao funcionário do posto que vá até o carro vacinar o idoso.

Endereços Drive-thru

A cidade conta com 86 UBS oferecendo o serviço de drive-thru, ou seja, em que o idoso nem precisa sair do carro, tendas foram montadas externamente e ali mesmo a vacinação é aplicada.

Com a inclusão do público acima de 77 anos, a lista de endereços foi ampliada. Eles funcionam de segunda a sábado, das 8h às 17h

1) NEO QUÍMICA ARENA (Estádio do Corinthians – Itaquerão): Av. Miguel Ignácio Curi, Portão E4- Ponto de Referência: Av. Miguel Ignácio Curi, 2.492

2) IGREJA BOAS NOVAS: Rua Marechal Mallet, 535

3) INTERLAGOS: Autódromo de Interlagos – Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF

4) HEBRAICA: Rua Ibiapinópolis, 781

5) MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA : Rua Tagipuru, 500 – Referência Portão 2

6) ESTÁDIO DO MORUMBI: Av. Giovanni Gronchi, Portão 15- Ponto de referência, Av. Giovanni Gronchi,1920

7) GINÁSIO DO IBIRAPUERA: Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413

8) TEATRO PAULO EIRÓ: Teatro Paulo Eiró – Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro

9) CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO: Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania – próximo ao Ibirapuera

10) SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM: Avenida Guarapiranga, 1695 – Pq Alves de Lima

11) ANHEMBI: Rua Olavo Fontoura- Portão 38

12) CLUB ATHLETICO PAULISTANO R. Honduras, 1400 – Jardim América, São Paulo – SP, 01428-900

13) PARQUE VILLA-LOBOS: Portão 3 – Professor Fonseca Rodrigues, n°1.025, Alto de Pinheiros

14) SHOPPING ARICANDUVA: Av. Aricanduva 5555- Portão de Referência 01 e 04

Outros endereços

– Drive-thru Hospital do Servidor- entrada pela Avenida Ibirapuera, 1215, pouco depois da esquina com Pedro de Toledo

– Igreja São Judas Tadeu: Avenida Jabaquara, 2.682 – Planalto Paulista

– Esporte Clube Sírio – Avenida Indianópolis, 1192 (o clube está fechado por conta da Fase Vermelha, mas a vacinação continua, de segunda a sexta, das 7h às 18h).

A Vacinação contra a Covid-19 na capital

468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Horário: de segunda a sexta, das 7h às 19h

Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.

UBSs com sistema drive-thru

Horário: 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dos postos drive-thru nas UBS’s da capital: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=308495.

AMAs/UBSs Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/lista_ama_integrada_covid.pdf.

Três centros-escolas

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h

1. Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

2. Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

3. Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã