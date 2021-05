Trajetória de Bruno Covas na política começou na infância

Desde 1997, Bruno Covas era filiado ao PSDB. Em 2003, já havia assumido a presidência estadual da Juventude do partido. Em 2004, foi candidato a vice-prefeito de Santos. Dois anos depois é eleito deputado estadual .

No mesmo período, tornou-se presidente nacional da Juventude do PSDB. Foi reeleito em 2010 com a maior votação do Estado. Assumiu no ano seguinte a Secretaria do Meio Ambiente do governo do Estado de São Paulo, à frente da qual permanece até 2014, ano em que é eleito deputado federal.

Deixa a Câmara Federal para se dedicar exclusivamente a São Paulo em 2016, quando é eleito vice-prefeito e acumula a função de secretário das Prefeituras Regionais e mais tarde da Casa Civil.

Em abril de 2018, tornou-se prefeito da capital. Em 2019, lançou-se candidato à reeleição e venceu o pleito em outubro. Em janeiro de 2020, tomou posse. Licenciou-se para prosseguir o tratamento em 2 de maio e ficou internado até o falecimento em 16 de maio.