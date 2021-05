Morre Bruno Covas, prefeito, menos de seis meses após a posse

O prefeito eleito de São Paulo, Bruno Covas, perdeu a luta que travava desde outubro de 2019 contra o câncer. A morte do prefeito foi decretada às 08h20 desse domingo, 16 de maio, depois de 14 dias de internação no Hospital Sírio Libanês. Covas, de 41 anos, havia se licenciado do cargo em 2 de maio, depois de sentir dores e ter constatado um sangramento no aparelho digestivo.

Apesar de estancado o sangramento, a situação seguiu grave até que no final da sexta, 14 de maio, um boletim do hospital indicava que o quadro clínico era irreversível e que o prefeito seguiria sedado, em leito de terapia semi intensiva, ao lado de familiares.

Histórico

A doença foi detectada quando o prefeito fez uma série de exames para entender a origem de outros diagnósticos.

Covas se internou por um dia para tratar uma erisipela, uma espécie de infecção de pele. Além de dificuldades para conter o problema, os médicos constataram que o quadro evoluiu para uma trombose e embolia pulmonar. Ao investigar a saúde do prefeito, a equipe médica detectou o câncer na cárdia, já em metástase.

O prefeito seguiu trabalhando e decidiu, inclusive, candidatar-se à reeleição. Com o lema “Força, foco e fé”, venceu o pleito em outubro de 2020, um ano após o diagnóstico do câncer, e tomou posse em janeiro.

O prefeito manteve agenda restrita, com reuniões virtuais e despachos internos. Chegou a tirar dias de férias para novas sessões de quimioterapia, até que no início desse mês o quadro se agravou e a decisão do prefeito e da equipe médica foi pelo afastamento do cargo, assumido pelo vice, Ricardo Nunes.

O velório do prefeito começa às 13h no Hall da Prefeitura paulistana, no Viaduto do Chá, mas será restrito à família e amigos próximos. O enterro deve acontecer ainda no final da tarde desse domingo, 16, no cemitério Paquetá, em Santos, cidade natal de Bruno Covas.

Haverá transmissão da cerimônia de corpo presente pela internet. A divulgação, aliás, já está no ar com imagens da trajetória de Bruno Covas na política e à frente da Prefeitura.

