Projeto deve privilegiar natureza e conexões na Vila Mariana

Em outubro do ano passado, a AESabesp lançou o concurso para selecionar melhores ideias para o futuro museu.

Vários escritórios de arquitetura apresentaram propostas e os cinco melhores foram conhecidos em cerimônia realizada na sede do Mam. “Agora os projetos pertencem à AESabesp, mas vamos estudar a viabilidade financeira e técnica de todos eles, desenvolver o projeto executivo”, explicou a presidente da AESabesp.

Por isso, as imagens do projeto vencedor ainda não estão sendo divulgadas, mas os presentes ao evento de premiação puderam perceber que a proposta mantém a estrutura histórica mas cria uma moderna construção ampla e moderna lateral. A área externa tem recantos verdes em destaque, bem como espelhos d´água, valorizando a temática ambiental. A fluidez entre os espaços também é perceptível. O valor total da premiação foi de R$ 80 mil reais, sendo que metade desse valor foi para o vencedor, a Cia Arquitetos.

Viviana ainda destacou que o futuro museu representará “o resgate da história com metodologia, a experiência de ontem para que as novas gerações se apropriem delas e proponham novas, melhores e mais ágeis soluções para o futuro”. A engenheira realçou que, de acordo com a Organização da Nações Unidas – ONU, 2,1 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. E que quando os diversos países se reúnem na ONU para discutir sobre sustentabilidade, eles ressaltam a importância da água e do saneamento.

O prefeito Bruno Covas foi representado pelo secretário de Infraestrutura Urbana Vitor Aly que, durante o evento, ressaltou a importância do empreendimento cultural para a cidade e destacou a parceria com a prefeitura. Para ele, a questão do concurso é interessante porque abre aos técnicos e profissionais a liberdade de sua criação. “Sou um defensor do projeto executivo. Entendo que a beleza da engenharia está no projeto, na obra, que nada mais é do que a consequência de um sonho do profissional organizado no papel e materializado fisicamente”, avaliou. “Parabéns a todos pela coragem e por chegarem até o final”.

A presidente da AESabesp ainda valorizou a localização do museu em um espaço diretamente ligado aos rios subterrâneos paulistanos e à história do saneamento básico em São Paulo. “Vamos precisar muito do apoio da comunidade de Vila Mariana para que esse projeto se concretize”, finalizou.