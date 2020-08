No mercado imobiliário, ferramentas tecnológicas modernas indicam futuro ainda mais conectado com proprietários e clientes

A pandemia de Covid alterou muitas expectativas na negociação imobiliária, avalia o diretor da Organização Elo, Artur Mihich. Houve aumento na busca por casas, apartamentos com varandas, além de novas configurações de negócios… “Mas a experiência acumulada ao longo de cinco décadas nos faz ter uma visão de longo prazo, facilidade de orientar os clientes para que façam negócios dos quais não se arrependerão no futuro”, diz Artur Mihich.

O experiente diretor também aponta que a Organização Elo vem se adequando aos novos tempos, à comunicação digital e acredita que essa evolução segue os rumos de um mercado em constante crescimento. “Meus filhos, os advogados Alexandre e Fabrício, cresceram acompanhando nosso trabalho. Foram eles que introduziram ferramentas modernas na Organização Elo, implantaram um site com funcionalidades de busca personalizada, simulações de financiamento e agora acompanham novas tendências no mercado imobiliário… Sem falar nas redes sociais, vídeos descritivos dos imóveis e tantas outras possibilidades que a internet e a comunicação à distância trouxeram”, aponta Artur.

Poder unir a tradição e todo o conhecimento que a história da Organização Elo trazem às praticidades trazidas pela tecnologia são vantagens que os 50 anos dessa empresa familiar oferecem.

Artur Mihichi ainda credita o sucesso de sua história ao trabalho de toda equipe e lembra de nomes de funcionários que já passaram por lá, como Alzira Kawaura, 19 anos de empresa (já falecida), Modesto Lenate (5 anos), Lair Ribeiro da Silva (6 anos), Silvana Masako Camara Takahashi (16 anos) contribuíram muito para a evoluição da empresa. Na atual equipe, o trabalho de Rosemeire Bissetti Scarelli, Micaely Da Silva Soares, Rafael Souza Barbosa. Jeferson Luiz Bento Francelino, Wender Silva Aguiar, Jessica Morano Gomes Cortez e Patrícia Oliveiro da Paz também se destaca, como grandes colaboradores para esse time de sucesso.

A Organização Elo fica na Av. Jabaquara,, 317, Cj. 21 – Mirandópolis. Telefones: (11) 5587-4951 e (11) 5587-6054. Para contato por WhatsApp: (11) 95252-4846. E mail: fabricio@organizacaoelo.com.br. No site www.organizacaoelo.com.br é possível fazer busca de imóveis, ver as principais ofertas do mercado na atualidade, cadastrar-se para receber newsletter, simular financiamentos, cadastrar seu imóvel ou registrar o interesse por algum tipo específico de imóvel. Nas redes sociais, acompanhe: facebook.com/organizacaoelo; e busque por Organização Elo também no Youtube.