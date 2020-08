Organização Elo: 50 anos de seriedade no mercado imobiliário

Em agosto de 1970, quem se arriscaria a abrir um negócio de intermediação de imóveis em plena Avenida Jabaquara? Vale destacar que a via estava quase integralmente interditada, com grandes valas a céu aberto – era o metrô, ainda em fase inicial de construção da primeira linha, a Azul, que teve como trecho inaugural justamente Jabaquara – Vila Mariana.

Pois foi nesse cenário, supostamente devastado, que um coronel reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com formação em Direito, resolveu criar uma imobiliária. Hoje, olhando em retrospectiva, pode-se garantir: o coronel e advogado José Geral Arantes foi visionário ao inaugurar, em agosto de 1970, a Organização Elo.

O distrito da Saúde só cresceria a partir de então e, até hoje, é considerado um dos bairros de maior avanço imobiliário na capital, com recordes de lançamentos e grande movimentação de mercado, constante valorização de terrenos, casas, apartamentos, salas e lojas comerciais, galpões e empreendimentos dos mais diversos estilos e portes.

A infraestrutura urbana do distrito só se aprimorou, com grande oferta de transporte, serviços, viário, movimentando o mercado imobiliário em bairros dentro do distrito e ao redor: Vila Mariana, Vila Clementino, Bosque da Saúde, Chácara Inglesa, Mirandópolis, Vila da Saúde, Praça da Árvore, Planalto Paulista, São Judas, Parque Imperial…

Mas, ainda nessa paisagem de crescimento, nem todas as imobiliárias e empresas conseguiram sobreviver. “Nosso nome foi uma ideia muito boa, representa uma ligação estreita entre o proprietário de imóvel e o inquilino, fiadores, compradores, numa corrente sólida e confiável, ou seja, um elo de ligação”, explica o atual diretor da Organização Elo, dr. Artur Paulo Mihich.

A força do nome explica apenas em parte a força da imobiliária. “Já houve diversas tentativas de compra de nosso nome por empresas, inclusive de outros ramos de atuação. Atualmente, há até operadoras de cartões de crédito com nome similar”, conta Artur Mihich. “Mas, com certeza o trabalho sério que desenvolvemos desde o início é o principal motivo de nos mantermos sólidos nessas cinco décadas”, resume.

