Vila Mariana agora tem unidade do Poupatempo

Na zona sul paulistana, as unidades do Poupatempo ficam em Santo Amaro e na Cidade Ademar. Além dessas, há atendimento na Sé e Luz, na região central, na Lapa – zona oeste, e em Itaquera, na zona Leste. Mas, para quem mora na região de Vila Mariana, Saúde ou Moema, agora há outra opção que promete ser mais fácil e menos movimentada: dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, na frente do Parque Ibirapuera, no próprio distrito da Vila Mariana.

A nova unidade foi inaugurada em solenidade com a presença de deputados estaduais, na última terça, 9., e fica localizada no subsolo do Palácio 9 de Julho. Na verdade, esse novo Poupatempo já vinha funcionando experimentalmente desde o dia 1 de fevereiro, para teste de equipamentos e treinamento de funcionários, mas agora já pode ser selecionado no portal do Poupatempo na hora de agendar serviços.

O presidente da Alesp, deputado Cauê Macris afirmou que “o lema da Mesa Diretora, ao longo dos últimos dois anos, tem sido otimizar o uso de recurso público, gastando menos e melhorando a prestação de serviço à população. Como a Assembleia possui fácil acesso, temos trabalhado para ampliar a gama de serviços oferecidos aqui no Palácio 9 de Julho”, disse, ao explicar que, em 2020, o Legislativo paulista devolveu R$ 291 milhões de reais do orçamento ao governo do Estado, o maior valor economizado pela Assembleia Legislativa em toda sua história.

Em um espaço de 120 metros quadrados, a unidade do órgão tem capacidade para realizar cerca de 200 atendimentos presenciais e 300 virtuais por dia.

No local serão oferecidos 154 serviços de diferentes instituições, como Detran-SP, Sabesp e CDHU, além de atendimentos a demandas relacionadas às secretárias da Fazenda e da Educação, da Procuradoria Geral do Estado e de serviços municipais.

Há opções da emissão da segunda via de contas e documentos, renegociação de dívidas, inscrições em programas governamentais, agendamento de procedimentos, obtenção de certidões e pesquisa acerca de débitos, por exemplo.

Com a inauguração, o novo posto de atendimento do Poupatempo vai se juntar às unidades da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e do Departamento Estadual de Trânsito, que funcionam no Palácio 9 de Julho desde 2018.

Presente na cerimônia, o segundo secretário, deputado Milton Leite Filho, salientou que a Assembleia é a Casa do povo e precisa estar aberta para a população. “A instalação da unidade é um grande avanço e vai proporcionar a melhoria na prestação de serviço ao povo paulista”, explicou.

O deputado Delegado Olim (Progressistas) também participou da cerimônia.

Para ser atendido presencialmente, os interessados deverão fazer agendamento de data e horário pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupatempo Digital.

A unidade funcionará de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h e aos sábados, das 9h às 13h. As demais opções, mais de 120, podem ser realizadas de maneira on-line, através dos canais digitais da entidade.

Vale ainda destacar que a rede Poupatempo tem totens de autoatendimento, que inclusive aceitam pagamentos de taxas por cartão de crédito, na hora. Estão disponíveis em estações do metrô e da CPTM, shoppings centers, supermercados, e unidades do Descomplica SP, por exemplo, durante todo o horário de funcionamento dos estabelecimentos. Os endereços estão no portal www.poupatempo.sp.gov.br, na opção Locais de Atendimento. Há, por exemplo, totens nas estações Paraíso, Jabaquara, Ana Rosa ou na unidade Descomplica SP do Jabaquara, junto à Subprefeitura (Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314)

Já o aplicativo RG Digital SP está disponível para ser baixado gratuitamente no celular, tanto na Google Play quanto na App Store.