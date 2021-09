Vacina para jovens com mais de 12 começa em 6 de setembro, junto com “reforço”

Se a procura por adolescentes com comorbidades e grávidas foi considerada baixa, o mesmo não aconteceu com o grupo de 15 a 17 anos sem condições especiais: vários postos apresentaram longas filas e logo no primeiro dia mais de um terço do público esperado já havia se vacinado.

Agora, a Prefeitura deve anunciar para segunda-feira, dia 6 de setembro, a vacinação para quem tem 12, 13 e 14 anos. Pelo calendário divulgado pelo Governo do Estado, nessa mesma data também deve ter início a aplicação de dose de reforço da vacina para pessoas com idade a partir de 90 anos e que já tenham recebido a segunda dose há mais de seis meses. A Prefeitura, entretanto, ainda não confirmou o cronograma para o reforço – lembrando que essa dose adicional deve ser tomada por idosos que receberam qualquer um dos imunizantes usados no Brasil: Pfizer, Coronavac, Astrazeneca ou mesmo a vacina de dose única da Jannssen.

No total geral, a capital paulista já aplicou quase 15 milhões de doses e se aproxima das 10 milhões de doses em primeira aplicação e outras 5 milhões de segunda dose. A vacina Jannssen, em dose única atingiu pouco mais de 300 mil pessoas.

O desafio das autoridades, agora, é conter o avanço da variante Delta na cidade e no Estado. Prefeitura e Instituto Butantan identificaram, em estudo, que a Delta está presente em 69,7% das amostras identificadas e gama representa 28,4%. Mas, por enquanto, mesmo com mais casos da variante delta, não há risco de pressão sobre o sistema de saúde da capital neste momento, pois curva de crescimento não é significativa

Vacinação adolescentes

Os menores de idade devem estar acompanhados pelos pais ou responsável. Caso esse acompanhamento não seja possível, é necessário ir com um adulto e apresentar autorização assinada por um responsável.

Para receber a vacina é obrigatório apresentar documentos de identificação, preferencialmente CPF e Cartão SUS, além de um comprovante de residência no município de São Paulo, em formato impresso ou digital, em nome dos pais ou responsável.

Para agilizar a vacinação é recomendável realizar o pré-cadastro no site Vacina Já, que agiliza o tempo de atendimento nos postos de vacinação.

A SMS recomenda a consulta ao site deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br para escolher o melhor momento e endereço para se vacinar.

Uma boa opção na região tem sido o posto drive thru e que também pode ser acessado de metrô, para quem estiver a pé, foi montado no Tribunal de Contas do Município (TCM). Fica na Avenida Ascendino Reis, ao lado da estação AACD Servidor da Linha 5 – Lilás.