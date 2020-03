Terminal Ana Rosa será entregue à iniciativa privada

Essa semana, muitos moradores da Vila Mariana e passageiros que utilizam o Terminal ou a Estação de Metrô Ana Rosa foram surpreendidos pela remoção dos quiosques comerciais que funcionavam junto às baias de ônibus. Passou a circular, então, um boato de que “o terminal seria desativado”. Mas, a história não é bem essa. Procurado, o metrô garante que “não há nenhum plano de desativação do Terminal Urbano de ônibus Ana Rosa”.

E esclarece que, na verdade, este terminal faz parte de um conjunto de Terminais de Ônibus Urbanos integrados às Linhas 1 – Azul e 3 – Vermelha do Metrô, que foram licitados em 2019, para exploração comercial e mediante remuneração à Companhia do Metrô, com encargos de construção, administração, conservação, manutenção e vigilância.

Assim o Terminal Ana Rosa faz parte do grupo de terminais que são edificáveis e receberão novos empreendimentos. A previsão para início dessas obras é 1º semestre de 2021.

O jornal São Paulo Zona Sul apurou que, na verdade, a ideia é que já em abril comecem as obras executadas pelo vencedor da concessão.

Com relação as linhas de ônibus que tem parada dentro dos terminais, como é caso de Ana Rosa, o Metrô garante que não haverá alterações nesse momento. “Caso haja necessidade de remanejamentos de linhas por ocasião das edificações, as alterações serão informadas antecipadamente visando ao menor impacto possível aos passageiros”, diz a nota da empresa.

Ou seja, na verdade o que ocorreu essa semana é que terminou o prazo de concessão para alguns concessionários que mantinham quiosques junto às baias de ônibus.

De acordo com o Metrô, os contratos não foram renovados justamente porque agora haverá um único concessionário responsável por desenvolver um projeto único para toda área.