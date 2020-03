Empresa poderá construir até prédio sobre estação

A proposta de repassar vários terminais urbanos à iniciativa privadea foi divulgada pelo metrô ainda em agosto de 2017: seriam 15 terminais de ônibus integrados a estações das linhas 1 Azul e 3 Vermelha por um período de 40 anos.

Entre eles, estava o terminal Ana Rosa, onde a empresa concessionária poderia construir edifício de uso comercial, shopping ou qualquer outro empreendimento de interesse.

Mas, depois de questionamentos do Tribunal de Contas da União, em março desse ano finalmente a Companhia anunciou a desistência daquele edital. Entretanto, o edital foi republicado, retirando dois terminais da Barra Funda que faziam parte da proposta anterior.

O Ana Rosa continuou lá. Pela proposta, o terminal, que tem cerca de 4 mil metros quadrados de área de concessão, poderia ter área edificável de até 2.500 metros quadrados.

De acordo com o edital, a empresa vencedora precisará repassar ao metrô, além desse valor inicial de outorga, o valor mensal de R$ 885 mil ou 8% sobre o faturamento mensal com o negócio implantado – o que for maior.

O Metrô alega que somente com a exploração comercial dos espaços internos dos terminais e aproveitamento do espaço aéreo do terminal Ana Rosa e outros seis (Santana, Patriarca norte, Vila Matilde norte, Carrão norte, Tatuapé norte e Tatuapé sul) haverá incremento de receitas acessórias estimadas em torno de R$ 3,7 milhões por ano.

Essas estações poderão ter uso misto, com apartamentos residenciais locáveis nos andares mais altos, salas comerciais nos médios, lojas e espaços de convivência e alimentação nos inferiores.

Ainda não foi divulgado o projeto planejado para o Terminal Ana Rosa. O que já se sabe é que esses sete terminais edificáveis, o projeto permite uma área mínima de construção de aproximadamente 85 mil metros quadrados e prevê um investimento mínimo de R$ 270 milhões.

O concessionário terá liberdade para identificar o potencial mercadológico de cada empreendimento de acordo com as características de cada região e terminal. Pela estação Ana Rosa do metrô, circulam aproximadamente 40 mil pessoas por dia.