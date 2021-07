Sena Madureira, Whitaker e Indianópolis terão ciclovias

Enquanto a Ciclovia da Rua Luís Góis ainda espera pela reanállise, por parte da CET, após queixas de parte da comunidade local, a Prefeitura já anuncia outras ciclovias que vão ser implantadas na cidade.

Essa semana, estão sendo recebidas propostas de empresas que concorrem para implantar as novas faixas exclusivas para bicicletas por 48 quilômetros em vias de conexão por toda a cidade.

Na zona sul, há previsão de implantação em vias importantes e de forte fluxo de veículos, na atualidade, como Avenida José Maria Whitaker (Mirandópolis), Avenida Indianópolis (Planalto Paulista), Avenida República do Líbano (Moema), Rua Sena Madureira (Vila Mariana), Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira (Jabaquara), entre outras (veja lista completa ao final.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) e a Companhia de Engenharia Tráfego (CET) , as vias que receberão as novas estruturas cicloviárias (relação abaixo) foram apresentadas e debatidas com a sociedade por meio da realização de audiências públicas.

A cidade de São Paulo já tem hoje a maior malha cicloviária do país. São 684 km de extensão. A expansão da malha faz parte do Plano de Metas 2021-2024 que prevê a criação de mais 300 km de novas estruturas cicloviárias. A Prefeitura informou que mantém o compromisso de consolidar a agenda da mobilidade ativa e do uso da bicicleta como meio de locomoção viável, seguro e saudável, acessível a toda a população, em todas as regiões de São Paulo.

Desde o lançamento do Plano Cicloviário, em dezembro de 2019, foram entregues 181 km de novas vias para ciclistas. Também foram requalificados 321 km da malha existente, com a troca do pavimento e a implantação do novo padrão de sinalização, com aplicação da tinta vermelha na aproximação com os cruzamentos, além da instalação de tachões a cada metro, para aumentar a segurança dos ciclistas.

ENDEREÇOS

Confira abaixo a lista completa dos locais em que as estruturas cicloviárias serão implantadas:

– Viaduto Bresser

– Armando de Arruda Pereira

– José Maria Whitaker

– Carlos Caldeira Filho

– República do Líbano

– Radial Leste Rui Barbosa

– Treze de Maio

– Av. Indianópolis

– D. Pedro I

– Alberto Zagottis

– Educador Paulo Freire

– Nações Unidas I

– João Batista Conti

– Nações Unidas II

– Miguel Yunes

– Nagib Farah Maluf

– Viaduto Itinguçu

– Jacu-Pêssego

– Sena Madureira

– Sangirardi / Dona Avelina

– Raimundo P. Magalhães

– Ponte Cidade Universitária

– Ponte Jaguaré

– Av. Jaguaré

– Campo de Bagatelli

– Dr. Abraão Ribeiro

– Gastão Vidigal

– Ponte Freguesia do Ó

– Alvarenga

– Av. Mutinga

– Ordem e Progresso

– Tiradentes/Santos Dumont