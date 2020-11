São Paulo tem homenagem às vítimas de Covid 19

Quem passar pelo Monumento às Bandeiras (Empurra Empurra) no Ibirapuera ou pela Avenida Quarto Centenário, também em frente ao Parque, pode notar faixas pretas de luto em monumentos públicos. A ação faz parte de uma homenagem às vítimas do coronavírus, que começou nesta segunda-feira (02), Dia de Finados, com um ato no Largo do Arouche, no centro da capital.

As sirenes de 32 ambulâncias da Secretaria de Estado da Saúde foram acionadas durante um minuto em homenagem a mais de 39 mil pessoas que morreram em decorrência da COVID-19 no estado. Desde o início da pandemia, São Paulo registra 1,1 milhão de casos confirmados de coronavírus.

A homenagem se estendeu a outros marcos geográficos da capital paulista. Ao tota, dezesseis monumentos históricos foram adornados com a faixa preta, em sinal de luto pelas vítimas da pandemia. Todo o estado de São Paulo está em luto oficial desde o dia 6 de maio. Com a medida, bandeiras em todas as repartições públicas e instituições de ensino são hasteadas a meio mastro.

Na semana passada, também o Hospital do Servidor Público do Estado teve uma ação em homenagem aos profissionais da saúde.

Marcos com faixa de luto por vítimas da COVID-19

• Monumento as Bandeiras – 22 esculturas do Monumento “Empurra-Empurra” (Praça Armando de Sales Oliveira, Vila Mariana)

• Francisco de Miranda (Praça do Ciclista – Av. Paulista)

• Anhanguera (Avenida Paulista – em frente ao Parque Trianon)

• Avenida IV Centenário (em frente ao Parque do Ibirapuera)

• Mario de Andrade (Biblioteca Mário de Andrade, Rua da Consolação, 94, República)

• Índio Caçador (Avenida Vieira de Carvalho, 2-48, República)

• Estátua do Baden Powel (Praça da República, República)

• Jose Bonifacio de Andrada e Silva (Praça do Patriarca, Sé)

• Monumento a Ramos de Azevedo (Avenida Professor Almeida Prado, 532, Butantã)

• Estátua Adoniram Barbosa (Praça Dom Orione, Bela Vista)

• Luiz Lázaro (Praça da República, República)

• Nicolau Scarpa (Praça Nicolau Scarpa, Jardim América)

• Monumento Indígena (Praça das Guianas, Jardins)

• Luiz Gama (Largo do Arouche)

• Afonso Taunay (Largo do Arouche)

• Faria Lima (canteiro central, em frente ao Esporte Clube Pinheiros)