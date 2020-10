Hospital na Vila Clementino homenageia profissionais da saúde com “BatSinal”

O Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo (HSPE) iniciou em 16 de outubro e segue até o dia 22 a projeção do símbolo “Med-Sinal” no alto do prédio do ambulatório de especialidades. A imagem, desenhada pelo quadrinista Danyael Lopes, faz referência ao “Bat-Sinal” dos quadrinhos e utiliza a máscara cirúrgica como símbolo heroico inestimável para os profissionais médicos, cujo dia foi comemorado 18 de outubro, domingo.

“Desde o início, os médicos atuaram na linha de frente cedendo suas patentes de especialistas, se dispondo a compor plantões na Unidade de Terapia Intensiva [UTI], enfermarias e demais setores. Aprenderam juntos sobre a doença, estudaram protocolos, treinaram cada etapa com uma dedicação que jamais será esquecida. Essa pandemia trouxe mais união ao corpo clínico”, declarou a diretora técnica do HSPE, Dra. Kátia Antunes.

Mesmo com a queda gradual de casos de COVID-19, ainda é necessário manter constantes campanhas de prevenção contra a doença. A estabilidade da contaminação no Estado de São Paulo ainda precisa da adesão de todos os municípios. Até que a vacina esteja disponível, o uso de máscara é imprescindível, além da higienização das mãos para barrar a proliferação do novo vírus.

“Uma ação de destaque não somente para mostrar a importância do uso da máscara, mas por ser um símbolo heroico para todos que estão trabalhando diretamente na luta contra a Covid-19. O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual [Iamspe] permanece reforçando todos os critérios preventivos para oferecer segurança aos usuários na retomada das consultas ambulatoriais”, explicou o Dr. Wilson Pollara, superintendente do Iamspe.