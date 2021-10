Roteiro doce na zona sul tem clássicos internacionais

Está precisando “adoçar” a vida? E que tal fazer um tour internacional, sem sair da zona su l paulistana? Por aqui, existem docerias que preparam delícias internacionais de deixar qualquer um encantado.

(acima, foto de Pavlova, da Confeitaria Asti, na Vila Mariana)

Grandes clássicos mundiais ganham ainda mais destaque pelo talento de chefs que comandam casas especializadas – todas elas repletas de charme e que garantem um programa gastronômico inesquecível

Confeitaria Japonesa

Na Rua Luís Góis, um sobradinho simpático, com dua svagas de garagem, traz uma mescla interessante das culinárias brasileira e japonesa. A trança com recheio de azuki ou de inhame roxo, o pão de melão com matchá, o pão com paçoca são algumas das boas pedidas.

Outras opções são o cheesecake oriental, panna cotta, choux cake, chupcake de chifon, mousse de chocolate meio amargo, bolos diversos fatiados… O crème bruleé, receita francesa, certamente combina com o cardápio da casa.

Para acompanhar os doces, uma boa pedida são os capuccinos, que chegam lindos à mesa., ou o matchá gelado.

A Cake Shop aceita encomendas de bolos. A massa pão de ló pode ser de baunilha, chocolate ou chá verde (matchá) e com sabores como morango com Crème Pâtissière, mil camadas de chocolate, frutas e flan, castanha portuguesa, morango com sonho de valsa, mil camadas de chá verde, entre outras.

A Moti Moti Cake Shop fica na Rua Luis Góis, 1196, em Mirandópolis. Telefone: 5594-6865. A casa funciona às segundas das 13h às 19h, terça a sábado das 10h às 19h. Fecha aos domingos.

Inspiração francesa

A Tartelier, embora escondidinha em endereço improvável, já conquistou uma cartela de fãs .

Quem ainda não conhece pode chegar lá para conferir um dos campeõs do cardápio – o Kit Francesinho (café da manhã), que reúne um mini croissant, um mini pão de chocolate, uma bebida quente (café ou café com leite, capuccino ou macchiato).

Mas, vamos direto ao assunto doces? Então, ali é preciso conferir o Mil Folhas, mais vendido da casa, feito com massa folhada e creme patissier. Incrível.

Outro campeão da casa é o Choux cream de bauninha, com massa choux recheada com creme légère.

Tem outros clássicos dp mundo como eclairs – também conhecidas por “bombas”, tiramisu, brownie, cheesecake, trufas, cookies, cinnamon rolls…

Os coloridos e suaves macarons vêm em caixinhas e são também uma boa opção de presente. Também há possibilidade de encomendar tortas e outras delícias.

A Tartelier fica na Rua Visconde de Inhaúma, 455 (esquina com Rua dos Caciques), Bosque da Saúde. Abre de segunda a domingo, das 8h às 20h. Encomendas pelo telefone: 3459-2996 ou pelo email: contato@tartelier.com.br. Site: tartelier.com.br

Italianíssimo

Uma das delícias mais famosas da parte doce da culinária italiana é o canoli, aquele doce em formato de canudo, com massa crocante e recheio que harmoniza perfeitamente, delicioso. (foto acima).

Aqui pela região um bom endereço para experimentar a iguaria é a Confeitaria Asti, na Vila Mariana – que tem nome inspirado em região italiana.

Ali, escolhe o melhjor sabor: tradicional (ricota, frutas cristalizadas e gotas de chocolate), baunilha, chocolate, limão ou pistache.

Tem outras delícias, também, como a Sfogliatela (massa folhada suave, recheada com ricota e frutas cristalizadas) e a Coda di Aragosta (sabores creme de baunilha, Gianduia e pistache).

Para ocasiões especiais, encomende o Bolo de Gianduia ou a Torta Amalfitana…

Fica na Rua Cubatão, 580- Vila Mariana. Telefone ou WhatsApp (11) 5575.3428. Funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h, sábados até 13h e aos domingos não abre.

Gostinho de infância

Dizem que não há rosca de côco melhor do que a da Marrom Glacê, tradicional doceria localizada na Rua Luís Góis. Existe há quase 60 anos!

Ali, aliás, os doces são também tradicionais e mexem com a memória afetiva de muita gente. A clientela garante que a casa preserva os mesmos sabores há décadas.

A casa tem ainda na vitrine sempre doces gelados como pudins, mousses, tortinhas de frutas, bombas de chocolate branco e ao leite…

Fica na Rua Luís Gois, 1245 . Telefone: 2577-0748. Abre de segunda a sábado das 9h às 18h, domingos até 17h.