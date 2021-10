Que tal um piquenique com as crianças?

A abertura gradual da economia pode ser celebrada nesse Dia das Crianças com uma programação ao ar livre – divertida e segura. Que tal pensar em um piequenique com a garotada? Comer bem, ter contato com a natureza e ainda garantir muita diversão em parques não muito longes de casa (clique e confira endereços) pode ser uma grande pedida.

Claro que sempre é possível produzir as refeições, comprar frutas, fazer sucos naturais. Mas quem busca uma opção prática e saborosa pode recrrer a um roteiro de petiscos bem gostosos de endereços tradicionais- a maioria, aliás, entrega em casa facilitando ainda mais o programa.

Preze pela praticidade de alimentos que podem ser comidos com guardanapos, lembre-se de descartar corretamente seu lixo (de preferência trazendo-o de volta para casa) e de não consumir bebidas alcoólicas se estiver dirigindo – afinal, o Dia é das Crianças!

Padaria

Uma das maneiras mais práticas de curtir um piquenique é encomendando ou comprando as comidinhas em uma padaria. A variedade é garantida na Delícias do Moinho. Tem pães, sanduíches, sanduíches de metro, salgados, doces, frios, bolos, patês… Dá até para levar uma pizza. A padaria ainda conta com itens de mercearia – inclusive doces e salgadinhos industrializados, bebidas etc…

Para pedidos e encomendas, ligue: 5594-0092 oui 4305-9179. Para retirada e compra, anote o endereço: Rua Afonso Celso, 1.554 – Vila Mariana. Tem estacionamento gratuito para clientes.

Esfihas e quibes

No tradicional Jaber Paraíso, esfihas e quibes que a toda hora saem da cozinha e passam para as históricas vitrines aquecidas.

As mais pedidas são as abertas, mas todos os sabores também podem vir em massa fechada. São de carne, queijo, calabresa, escarola, palmito, frango com catupiry e zatar (condimento árabe com gergelim e azeite). A mais famosa e mais pedida, de carne, tem um tempero secreto e único no Jaber, além de incluir em seu recheio tomate, cebola e tahine. A de queijo é resultado de uma saborosa mistura entre ricota, mozarela, minas e vem temperada com cebola, salsa e azeite.

Pedida também prática para um bom piquenique. O Jaber Paraíso fica na Rua Domingos de Moraes, 86, Vila Mariana. Telefone: 5579-2777

Empadas

Outra comidinha prática e saborosa é a empadinha. E na região o endereço mais famoso é o Rancho das Empadas. As mais famosas são as de Camarão, Palmito e Calabresa com Catupiry, mas o cardápio tem muitas opções.

Dá para pedir e retirar ou delivery. Fica na Rua Sena Madureira, 557. Tel: 5904-7650; WhatsApp: (11) 96499-9258

Pastéis e salgados

E para quem é fã coxinhas e outros salgados, uma pedida tradicional é a Yokoyama, que tem uma unidade na Saúde e outra na Aclimação.

Também aceita pedidos tanto no delivery quanto para retirada. Endereços: Av. Dr. Altino Arantes, 352 – Mirandópolis, Telefone: (11) 2578-5070; Av. Lins de Vasconcelos, 1365 – Aclimação- Tel. 3207-9613.