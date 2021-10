Confira endereços para piqueniques

Para curtir um dia com as Crianças, organize seu piquenique em um desses endereços na zona sul paulistana, facilitando o acesso. Lembre-se de levar máscaras para toda família.

Parque da Independência

O espaço é ponto de encontro para jovens equipados com “kits” para piquenique. Recebe animais, também é muito procurado por famílias com bicicletas, skates, patins… Fica na Av. Nazaré, s/nº, Ipiranga, tel. 2273-7250. GRÁTIS.

Parque da Aclimação

Tem lago amplo, equipamentos de ginástica e pista para caminhada. Fica na Rua Muniz de Souza, 1119 – Aclimação. Fone: 3208-4042. Funciona das 6h às 20, grátis

Parque do Chuvisco

Outra opção bem legal. As áreas externas possuem quadra de bocha, quiosques com mesa e bancos, quadras poliesportivas, equipamentos para ginástica, brinquedos (incluindo arborismo) e pista de caminhada, ciclovia (706 m), etc. Fica na Rua Ipiranga, 792 – Jardim Aeroporto. Grátis.

Jardim Botânico

Vale dedicar um dia inteiro ao parque, com bosques, mirantes e jardins. Entre uma caminhada e outra, há diversos pontos aconchegantes para quem quiser estender a toalha e fazer um lanche, além de algumas mesas e bancos especiais par realização de piqueniques. Mas, lembre-se: animais não são permitidos, nem bolas, bicicletas, patins, skates e similares. Fica na Av. Miguel Estéfano, 3.031, Água Funda, tel. 5067-6000. Ingressos: jardimbotanico.sp.gov.br.

Parque das Bicicletas

Ideal para um fim de semana em família, o parque é conhecido pelas planas ciclovias. Depois das pedaladas, a grama é uma ótima pedida para repor as energias. Também não aceita animais. Tem como nova atração a pista de Pump Track (BMX) Onde: Al. Iraé, 35, Indianópolis, tel. 3396-6400. GRÁTIS;

Parque Ibirapuera

Idealizado por Oscar Niemeyer, o parque tem uma infraestrutura admirável, abrigando atrações como museus e o planetário, além de playgrounds e pistas de “cooper”. A praça da Paz é um bom lugar para reunir ao amigos. Tem áreas com bancos e mesas. Tem também opções de lanchonetes e restaurantes para comprar comida. Animais são aceitos. Fica na Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Parque Ibirapuera, tel. 5574-5177. Livre. Estac. (sistema zona azul- portões 3 e 7). GRÁTIS.