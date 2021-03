Obras vão interditar trecho da Avenida Rubem Berta

As tão prometidas obras para construir um piscinão e readequar a bacia dos córregos Éguas e Paraguai começaram em setembro do ano passado. A região sofre com enchentes há décadas, inundando a região em frente ao Tribunal de Contas do Município, na divisa entre Vila Clementino e Moema.

Agora, as obras vão avançar e a Prefeitura informou que vai interditar o trânsito na área.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na Avenida Rubem Berta, que será interditada na pista lateral, sentido bairro, entre a Praça Juca Mulato e Avenida Onze de Junho, na Vila Clementino, Zona Sul da cidade, a partir das 7h de sábado (13), para obras de construção de piscinão pela Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, com duração prevista de 18 meses.

Alternativas

– Os veículos oriundos da Avenida Professor Ascendino Reis, com destino à Avenida José Maria Whitaker, deverão prosseguir à direita a partir da Praça Juca Mulato, seguir à esquerda na Haberbeck Brandão e à direita na Avenida Rubem Berta, retornando ao trajeto original.

A Engenharia de Campo da CET vai monitorar a interdição e orientar o tráfego na região, visando manter as condições de trânsito e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue, acesse o site sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos ou baixe o aplicativo SP156. O atendimento é 24 horas por dia.