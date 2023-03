O número de apostadores na loteria online não para de crescer

A Loteria Federal não para de acumular novos recordes de arrecadação. Em 2022, por exemplo, a Caixa Econômica Federal registrou um recorde ao arrecadar R$ 23,2 bilhões em um período em que a economia brasileira não estava totalmente recuperada ainda das situações econômicas globais e locais.

Para se compreender o crescimento da arrecadação, é possível comparar o valor de R$ 23,2 bilhões com resultados anteriores. Em 2020, por exemplo, a Loteria Federal arrecadou R$ 17,1 bilhões. Já em 2021, o valor subiu para R$ 18 bilhões, mesmo em um ano considerado difícil para os brasileiros.

Esse aumento na arrecadação é a maior evidência de que a Loteria Federal cresceu em número de apostas. Afinal, seu valor não teve uma alteração tão significativa ao ponto de justificar uma evolução de 25,7% entre os anos de 2022 e 2023.

Boas premiações atraem jogadores

Na busca pela explicação dos motivos que fizeram com que a Loteria Federal registrasse recordes atrás de recordes um primeiro motivo que aparece é a premiação elevada oferecida pelos sorteios como os da Mega-Sena. Isso fica ainda mais claro quando se observa a premiação da Mega da Virada.

No ano de 2020, a Mega da Virada ofereceu um prêmio de aproximadamente R$ 325 milhões. Já em 2021, o valor dessa premiação subiu para 378 milhões, registrando um novo recorde na história desse sorteio. Porém, o ano de 2022 chegou para quebrar todos os recordes e mostrar que a Mega da Virada é mesmo um sucesso.

Isso porque, em 2022, a premiação de R$ 541 milhões foi distribuída para 5 apostas. Um novo recorde que evidencia o aumento no número de participantes na Loteria Federal. Além desse sorteio, o qual é extremamente famoso, outros sorteios como a Quina de São João e as Mega Semanas agitam ainda mais os jogadores.

Facilidade de jogar é diferencial

Fazer uma “fezinha” na Mega-Sena já virou rotina para alguns brasileiros. A facilidade de ir até uma lotérica, escolher os números e pagar pela aposta é um diferencial. Afinal, não é difícil entender a dinâmica desse jogo. Porém, algumas lotéricas, às vezes, ficam com filas enormes e demora muito para jogar.

Felizmente, os jogadores agora podem jogar online tanto pelo computador quanto pelo celular. Ou seja, independente de onde estiver, o brasileiro pode arriscar uns números para participar dos sorteios da Mega-Sena. No ambiente online, além de poder fazer uma aposta padrão, é possível também sortear os números do bilhete de maneira aleatória.

Os recursos para o jogador fazem com que jogar online na Mega-Sena seja uma tendência que tende a crescer ao longo dos anos. Afinal, a ida até uma lotérica é algo que nem todos os brasileiros podem fazer. No entanto, com o celular na mão, é possível jogar nessa loteria até mesmo enquanto se está a caminho de casa dentro de um ônibus, por exemplo.

Tudo que o apostador precisa é de uma conexão à internet e um dispositivo em mãos para fazer a sua aposta. Isso porque o pagamento pela aposta é realizado online com métodos de pagamentos populares no Brasil, como o Pix, por exemplo. Dessa maneira, tudo ficou mais fácil para quem quer participar dos sorteios milionários que a Mega-Sena costuma realizar.

Todo esse cenário favorável ao crescimento da popularidade da Mega-Sena faz com que a tendência das premiações ao longo dos próximos anos seja ainda maior, com novos recordes na Mega da Virada, bem como outros sorteios que atraem os jogadores no calendário de jogos da Loteria Federal para cada ano que começa.