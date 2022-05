Morador da Vila Clementino ganha Nota do Milhão

Um morador da Vila Clementino, na Zona Sul de São Paulo, é o vencedor de maio do programa Nota do Milhão da Prefeitura da Capital. Ele vai levar para casa o prêmio de R$ 1 milhão, livre de impostos, por ter solicitado nota fiscal ao utilizar um serviço na cidade – valem para concorrer ao prêmio mensal notas emitidas em instituições de ensino, salões de cabelereiros, academiais, estacionamentos, entre outros.

O 62º sorteio da Nota do Milhão foi realizado nea quinta-feira (05/05), no Espaço da Sorte Loterias Caixa, na Avenida Paulista, 750. A nota fiscal que garantiu o prêmio do milionário tinha o valor de R$ 470 e foi emitida em um serviço de Medicina na Bela Vista, região central da cidade. Ao todo, 2.254.857 bilhetes concorreram no sorteio.

Para participar dos sorteios mensais do programa não é preciso ser morador da Capital – basta se cadastrar no site da Nota do Milhão (http://www.notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/), clicando na opção de adesão ao sorteio, e sempre pedir a nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e) quando utilizar um serviço na cidade em São Paulo. Valem para concorrer ao prêmio notas emitidas em instituições de ensino, salões de cabelereiros, academiais, hotéis, lavanderias e estacionamentos, entre outros.

Não existe valor mínimo para solicitar uma nota fiscal para participar do sorteio. Os concursos mensais da Nota do Milhão reúnem as notas geradas até o dia 25 do mês anterior (as notas emitidas após este período concorrem automaticamente no mês seguinte). A premiação é depositada em uma conta-poupança da Caixa Econômica Federal.