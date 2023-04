Muito antes do online: os cassinos paulistas de sucesso no século XX

A consolidação da internet no Brasil e no mundo nas últimas décadas transformou o comportamento humano. Do consumo de bens e informação ao entretenimento, a web possibilitou a digitalização de uma série de atividades, encurtando a relação entre o espaço e tempo.

Atualmente, um dos segmentos que mais crescem globalmente é o de cassino online, que possibilita uma verdadeira imersão virtual às famosas casas de jogos. No Brasil, os estabelecimentos físicos foram uma febre na primeira metade do século XX, e a cidade de São Paulo sediou alguns dos mais importantes negócios de entretenimento do país, assim como o litoral paulista.

Cassino Paulista

Inaugurado em 1901, no centro de São Paulo, o Cassino Paulista foi uma das grandes casas de jogos da história nacional. Além de promover a disputa de diferentes modalidades de cassino, o estabelecimento realizava grandes eventos com frequência, como exposições e apresentações artísticas, atraindo a visita de autoridades e da elite brasileira.

Apesar de ser uma referência do entretenimento paulistano, o clube só durou até 1914, quando o prédio sofreu um grande incêndio que ocasionou em sua demolição. O acidente atingiu ainda dois grandes negócios ao lado, o Bijou Café e Bijou Theatre, que também foram desativados e derrubados.

Cassino Antarctica

Duas décadas depois, em 1933, surgia na zona sul da capital paulista, mais precisamente no bairro do Paraíso, o Cassino Antarctica. Também frequentado por membros da classe alta, como políticos, artistas e empresários, o espaço foi um dos mais elegantes e luxuosos para a finalidade de jogos da época.

Além da jogatina, a casa contava com outros serviços para receber públicos diversificados, como um restaurante, bar, lounge e um salão de baile. Assim como o Cassino Paulista, o empreendimento funcionou durante 13 anos, fechando as portas em 1946.

Cassino Sírio-Libanês

Também localizado no Paraíso, o Cassino Sírio-Libanês foi uma grande opção de entretenimento para a elite árabe de São Paulo em meados do século XX. Inaugurado em 1936, o local contava com uma ampla variedade de jogos de roleta, bacará, craps e poker. Além disso, oferecia shows de dança e música ao vivo, tornando-se uma referência na vida noturna da cidade. Da mesma forma que o Cassino Antarctica, foi fechado em 1946.

Cassino Monte Serrat

Embora não estivesse instalado exatamente na cidade de São Paulo, o Cassino Monte Serrat foi um dos mais glamourosos negócios do ramo em todo o país, inaugurado em 1927 e encerrado 19 anos mais tarde. Sediado em Santos, no litoral paulista, o empreendimento atraía jogadores, celebridades e membros da alta sociedade de diferentes partes do Brasil.

Por dentro, o cassino era enfeitado com cortinas francesas e cristais europeus e foi símbolo do que havia de mais luxuoso na época. Atualmente, o local é uma das atrações turísticas da cidade e conta com arquitetura inspirada na Belle Époque, um restaurante e o Café Cassino, no qual está exposta uma réplica do balcão original.

Os cassinos online

Apesar de hoje não existirem espaços físicos para jogos no Brasil, o avanço da internet e a criação de diferentes tecnologias permitem que pessoas do mundo inteiro possam participar de eventos em ambientes virtuais que remetem às salas das principais casas de entretenimento do mundo. Assim, o cassino online surgiu como alternativa para quem deseja jogar e apostar no conforto de sua casa e viver a experiência de disputar os principais games da modalidade.

Para isso, as grandes plataformas especializadas investem forte em softwares de segurança e em recursos avançados para entregar um produto cada vez mais fiel à realidade, oferecendo interatividade, diversão e proteção de dados pessoais e financeiros. Não à toa, o mercado de cassinos online vem atingindo um crescimento vertiginoso de audiência e faturamento globalmente.