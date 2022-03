Rua no Paraíso pode ser praça cultural

A ideia não é nova, vem circulando desde 2017. Mas, agora, finalmente o projeto será discutido e de forma aberta com a população: a criação de uma “praça cultural” em lugar de um “pedaço” de asfalto, em plena avenida Paulista.

Na próxima semana, será discutida uma proposta para criar na Rua Leoncio de Carvalho, travessa da Avenida que separa Sesc Paulista e Itaú Cultural, um paço. O trânsito seria completamente interditado em um trecho da via e no restante usado apenas para tráfego local.

A Paulista já vem se firmando no cenário paulistano como eixo de arte, cultura e lazer, por concentrar espaços como a Casa das Rosas, a Japan House, o Instituto Moreira Sales, o Masp, a Reserva Cultural e também o Sesc Paulista, recém reformado, e o Itaú Cultural. A proposta é transformar esse trecho de via em uma praça que facilitaria e fomentaria e circulação e ocupação por pedestres além, é claro, da promoção de eventos culturais.

“Não é para beneficiar nem o Sesc nem o Itaú, é para a cidade de São Paulo, pois é um lugar aberto, um bulevar, com o objetivo de ter maior vida comunitária no dia a dia, com atividades culturais e sociais”, declarou, em entrevista à revista Exame, o diretor regional do Sesc-SP, Danilo Santos de Miranda.

A proposta já existia desde a reforma do Sesc Paulista. Criado em 1978, o prédio do Sesc Paulista tinha funções mais administrativas até 2005. Depois, passou sete anos em reforma e foi inaugurado há quatro anos, com uma proposta de uso bem mais moderna em seus 17 andares, incluindo o famoso terraço mirante com vista para a Avenida e toda a cidade.

Já o Itaú Cultural existe há 35 anos e fica na calçada oposta ao Sesc, o que permitiria não só maior facilidade de circulação entre os dois espaços culturais como também ações conjuntas ou mesmo de outras entidades e agentes culturais.

A proposta ainda ganha força pelo fato de a Avenida ter o programa Paulista Aberta – aos domingos, a via fica interditada para o fluxo de veículos e aberta apenas para pedestres e já abriga inúmeros eventos culturais, muitos deles espontâneos.

Já há um parecer positivo da Companhia de Engenhgaria de Tráfego (CET) para a implantação do projeto urbanístico na Leôncio de Carvalho. Ainda assim, o projeto será apresentado a qualquer interessado e deebatido na próxima quarta-feira, 16 de março, em audiência pública.

De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), a audiência acontece a partir das 19 horas, no Edifício Martinelli e o objetivo será colher contribuições à elaboração de Edital de Chamamento Público para requalificação de espaço público urbano na Rua Leôncio de Carvalho.

Ainda de acordo com a SMUL, a medida foi adotada em decorrência de um “procedimento de manifestação de interesse social” que visa a selecionar propostas para melhorias do trecho da área pública situada na Rua Leôncio de Carvalho entre a Avenida Paulista e a Alameda Santos.

A expectativa do Município, por meio do projeto a ser selecionado, é priorizar a circulação de pedestres, promover a cidadania e ampliar o acesso à cultura, uma vez que a área pública localiza-se entre os edifícios do SESC e Itaú Cultural.

Vale destacar que, para acessar o Edifício Martinelli e participar da audiência pública, é necessário apresentar o Passaporte da Vacina. Sem a comprovação será vedado o acesso às dependências.

SERVIÇO

Audiência Pública para Elaboração de Edital de Chamamento Público para celebrar Acordo de Cooperação – Tema: Requalificação de espaço público situado na Rua Leôncio de Carvalho entre a Avenida Paulista e a Alameda Santos. Dia: 16/03, 19 horas, Auditório do 10º andar, sala 101, do Edifício Martinelli Rua São Bento, 405, Centro