Mirante permite acompanhar obra do Museu do Ipiranga

Enquanto a inauguração do Novo Museu do Ipiranga, marcada para setembro de 2022, não acontece, o público que desejar acompanhar mais de perto o progresso das obras e todo o processo de restauração e ampliação do edifício-monumento terá acesso gratuito ao Observatório da Obra.

O espaço, que ocupa o mezanino do Parque da Independência, terá área externa dedicada a painéis com marcos da reforma e mirante para o canteiro de obras, e estará aberto ao público com horário de funcionamento das 9 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, sob agendamento prévio e gratuito no site da Sympla: encurtador.com.br/houDQ. A entrada para o mirante deve ser feita exclusivamente pelo portão da Rua Xavier de Almeida.

O Observatório da Obra é um pavilhão de dois andares e 60m², e está instalado no local que oferece a melhor vista para o edifício do museu. No primeiro andar, coberto, TVs exibem os vídeos da série Diário da Obra, mostrando aos visitantes todos os avanços do projeto de recuperação do museu, desde o início até o estágio atual da obra.

Do mirante, os visitantes têm uma visão privilegiada de toda a frente do canteiro de obras, conseguindo ver as ações de ampliação e construção da nova entrada do Museu do Ipiranga. A ação tem como objetivo manter a sociedade informada sobre o andamento do projeto e cultivar o relacionamento com o público, oferecendo uma nova maneira de os visitantes acompanharem o dia a dia dos trabalhos com segurança. A visita inclui, ainda, uma área externa dedicada a painéis que abordam os marcos da obra e todo o processo construtivo realizado. Todo o espaço do pavilhão, assim como o conteúdo exposto, será completamente acessível. As ações de acessibilidade incluem o uso de Libras e dispositivos de audiodescrição.

A proposta reflete a política do Novo Museu do Ipiranga, que pretende ter mecanismos de acessibilidade para as diferentes necessidades especiais dos visitantes.