Hospital da Vila Santa Catarina ganha 40 leitos de UTI para Covid

“É uma luta antiga da comunidade do Jabaquara e essas duas inaugurações recentes vão fazer diferença no atendimento à saúde da população”. A frase é do vereador Arnaldo Faria de Sá, que há décadas atua na região e celebra a inauguração da UPA Jabaquara, junto ao Hospital Saboya, e a construção de uma nova ala no antigo hospital Santa Marina, atual Dr. Gilson de C. Marques de Carvalho, na Vila Santa Catarina. Essa semana, o vereador esteve ao lado do prefeito em exercício, Ricardo Nunes, para inaugurar a ala que atenderá exclusivamente pacientes Covid19, durante a pandemia.

Para o vereador, a nova UPA 24 horas vai desafogar o pronto socorro do hospital Saboya, mesmo no futuro, com a pandemia sob controle. “E o Hospital na Vila Santa Catarina tem um atendimento de primeira, também, com gerenciamento pela equipe do hospital Albert Einstein, eleva o atendimento em saúde, totalmente SUS, a um novo patamar”, avalia.

Nova ala

A nova ala do hospital Vila Santa Catarina começou em março e foi concluída em apenas 37 dias. São 40 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi erguida graças à parceria com a iniciativa privada, que contou com contribuição das empresas Gerdau, BTG Pactual, Suzano, Península Participações, além da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (que administra o equipamento exclusivamente em sistema SUS, desde 2015). No local, o público é atendido exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão e operação do Einstein.

Cerca de 240 profissionais, entre médicos e equipe multidisciplinar, irão trabalhar nos 40 novos leitos de UTI, que estão instalados no bloco F da unidade hospitalar, com área total de 1.064 metros quadrados, que também oferece tratamento a pacientes oncológicos diagnosticados com Covid-19.

Os novos leitos de UTI ficarão como legado para a população após a pandemia e serão destinados aos pacientes oncológicos e transplantados atendidos diariamente no hospital, aumentando a capacidade operacional para pacientes críticos e permitindo o aumento do escopo da unidade hospitalar.

O Hospital Municipal Vila Santa Catarina trata pacientes encaminhados pela regulação do município e é referência para a rede SUS na capital, realizando cirurgias bariátrica, urológica e vascular, além de oferecer atendimento especializado em oncologia, maternidade de alto risco e pediatria, incluindo uma UTI pediátrica, referência em hemodiálise.

Parcerias

Além de auxiliar no planejamento e investir na construção dos novos leitos do Vila Santa Catarina, o Einstein foi responsável por viabilizar a aquisição dos equipamentos necessários ao seu funcionamento, como camas, ventiladores, monitores e bombas de infusão. Esses recursos vieram de doações captadas para este propósito.

A obra, que teve início em março deste ano, foi estruturada a partir da técnica de construção modular, criada pela construtech Brasil ao Cubo, que permite entregar obras em caráter definitivo e com velocidade quatro vezes maior que uma edificação comum. Essa técnica consiste no encaixe de módulos individuais, produzidos em fábrica e, então, montados no local, como peças de um jogo.