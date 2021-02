Governo recua novamente e restaurantes podem abrir até 22h, bares até 20h

Na reclassificação apresentada hoje, dia 5, do Plano São Paulo, o Governo do Estado anunciou que a capital paulista avançou nos índices, com queda de casos a internações, a ponto de evoluir da prevista Fase Vermelha para o fim de semana dos dias 6 e 7 de fevereiro para a Fase Amarela.

Na quarta, 3, já havia sido anunciado recuo nas restrições, possibilitando a abertura de restaurantes neste próximo fim de semana, mas agora, com o anúncio do avanço para fase amarela no final de semana. Assim, os bares que estavam proibidos de operar em qualquer horário poderão funcionar até 20h e os restaurantes até 22h.

Continua valendo a restrição de venda de bebidas alcoólicas até 22h e obrigação de atendimento apenas para público sentado.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, o Plano tem exatamente esse objetivo, de analisar semana a semana os números e alterar eventuais restrições e flexibilizações.

Durante a coletiva dessa sexta, 5, o governador João Doria garantiu que todos os moradores (exceto menores de 18 anos e pessoas com situações de saúde que impeçam a imunização) do Estado de São Paulo estarão todos vacinados até 30 de dezembro de 2021.

O secretário de saúde Jean Gorenchtain informou também que a vacinação de idosos de outras faixas etárias, entre 60 e 85 anos, ainda não previstos no calendário de imunização, será estudado e provavelmente anunciado na próxima semana.

Outras informações sobre o Plano São Paulo e suas regras podem ser conferidas no