Ginásio do Ibirapuera: relembre os principais eventos esportivos realizados no complexo paulistano

Inaugurado em 25 de janeiro de 1957, no dia do 403º aniversário da cidade de São Paulo, o Ginásio Estadual Geraldo José de Almeida, mais conhecido como o Ginásio do Ibirapuera, é um dos mais importantes complexos esportivos do Brasil. Ao longo dos seus 65 anos de existência, foi palco de incontáveis eventos internacionais de diferentes modalidades e de apresentações artísticas.

Apesar da sua relevância como espaço público, o local vem sendo pauta constante do governo estadual paulista, que estuda há alguns anos a concessão do espaço à iniciativa privada. Para evitar isso, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN) iniciou em 2021 o processo de tombamento de toda a instalação. A ação ainda não é definitiva, mas impede que sejam feitas obras ou quaisquer alterações na estrutura atual enquanto a análise não for finalizada.

Com isso, ao menos por enquanto, o Ginásio do Ibirapuera continua em pé e toda a sua rica história segue preservada. Afinal, entre competições oficiais e torneios de exibição, por ali passaram estrelas globais como Muhammad Ali, Roger Federer, Rafael Nadal, Hortência, Oscar Schmidt, entre muitos outros.

Sede do basquete no Pan de 1963

Realizada na cidade de São Paulo em 1963, a quarta edição dos Jogos Pan-Americanos contou com a disputa de 21 modalidades e teve o Ginásio do Ibirapuera como sede do basquetebol. O local foi palco de uma dolorida derrota do Brasil para os Estados Unidos na disputa pela medalha de ouro, mas que serviu como motivação para a seleção anfitriã dar o troco nos norte-americanos e conquistar o bicampeonato mundial um mês depois, no Rio de Janeiro.

Torneios e exibições de tênis

Um dos esportes que mais fizeram sucesso no complexo Geraldo José de Almeida foi o tênis. Nos anos de 2000 e 2002 foram realizadas duas edições do ‘Tênis Espetacular – Desafio Brasil x Argentina’, com jogos de exibição que contaram com Gustavo Kuerten (então um dos melhores jogadores do mundo), Fernando Meligeni, André Sá, David Nalbandian e Gaston Gaudio.

Em 2012, o Ibirapuera recebeu algumas das principais estrelas da modalidade no evento promocional ‘Gillette Federer Tour’, com a participação de Serena Williams, Maria Sharapova e do próprio Roger Federer. Já entre 2012 e 2019 (com exceção de 2016 e 2017), o Ibirapuera foi a casa do Brasil Open, o mais tradicional torneio do país e que teve como campeão em 2013 o espanhol Rafael Nadal.

Competições de basquete, vôlei, futsal e judô

Uma das grandes marcas do ginásio situado na zona sul de São Paulo é a sua multidisciplinaridade. Por conta disso, o local costumava ser escolhido para abrigar eventos de diferentes modalidades, como os campeonatos mundiais femininos de basquete (1971, 1983 e 2006), vôlei (1994) e handebol (2011) e o torneio masculino de futsal em 1982. Também foi sede da Copa do mundo de Judô em 2011 e do Jump Festival, maior competição de esportes radicais do Brasil.

No ano de 2009, o Ginásio do Ibirapuera recebeu o And1 Mixtape Tour, um super evento de basquete patrocinado pelo PokerStars e pela franquia brasileira dos canais ESPN. Na ocasião, o complexo esportivo paulistano foi palco de um desafio de streetball envolvendo atletas da marca AND1 dos Estados Unidos contra jogadores apoiados pela empresa no Brasil.

Lutas de boxe e UFC

As artes marciais também tiveram grande espaço na instalação poliesportiva paulistana. Em setembro 1971, o lendário norte-americano Muhammad Ali enfrentou o argentino Alberto Loveli Junior em uma exibição. Pugilistas nacionais como Éder Jofre, Maguila e Popó também lutaram por lá. Mais recentemente, o fenômeno do MMA pousou na capital econômica do país com os desafios entre Vitor Belfort e Michael Bisping (2013) e Minotouro e Ryan Bader (2016). Pouco antes, em 2012, foi a vez do evento de luta livre WWE RAW World Tour.

Apresentações de patinação no gelo e ginástica artística

Por diversas vezes, o espetáculo do grupo Holiday On Ice foi realizado no Ginásio do Ibirapuera. Para formar a pista de gelo e viabilizar a apresentação, eram necessários cerca de 30 mil litros de água. No mesmo local aconteceu a fase final da Copa do Mundo de Ginástica Artística, em 2006, quando os brasileiros Daiane dos Santos e Diego Hypólito foram coroados com o título da disputa no solo.

Arena de eSports

Com capacidade para receber até dez mil espectadores, o complexo esportivo do Ibirapuera vem atraindo o interesse dos organizadores de eventos de grande porte das modalidades de jogos eletrônicos.

Desde 2016, o local recebeu a decisão do CBLoL (2016), a 4ª Temporada da ESL Pro League Finals (2016), o evento Go For Gaming (2018), voltado para a promoção dos eSports e causas sociais, e a BLAST Pro Series São Paulo (2019), com a participação de seis das melhores equipes de CS:GO do planeta.