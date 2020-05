Covas diz que comércio ainda não abre na segunda-feira, 1 de junho

Apesar de o governador de São Paulo, João Doria, ter anunciado ontem que a cidade de São Paulo já está na fase 2 da quarentena, o que permitirá a abertura de parte do comércio a partir de 1 de junho, o prefeito Bruno Covas adiantou que nenhum tipo de estabelecimento não essencial já estará em funcionamento na próxima segunda-feira.

“Nós vamos começar a receber as propostas de acordo setorial. Essas propostas vão ser validadas pela Vigilância Sanitária do Município e, somente quando assinadas entre a entidade representativa de todo o setor e a Prefeitura, é que o setor poderá reabrir na cidade de São Paulo. Nada a partir do dia 1º, que será o início da discussão”, disse o prefeito. “O Estado apenas disse que os municípios estarão autorizados a abrir, mas é a Prefeitura que vai definir as datas”, concluiu, evitando dar alguma data precisa.

A informação já havia sido antecipada ontem, dia 27, e foi confirmada hoje em coletiva virtual de Covas. Segundo ele, representantes dos diferentes setores autorizados a abrir deverão entrar no site da Prefeitura e apresentar os protocolos elaborados para a reabertura. As propostas serão avaliadas por equipes da vigilância sanitária e só então as datas permitidas serão anunciadas.

Ele também alega que vai manter a fiscalização para impedir o funcionamento de estabelecimentos comerciais não autorizados.

O prefeito fez uma apresentação de aproximadamente meia hora, respondeu a apenas três perguntas enviadas por jornalistas e encerrou a entrevista coletiva. Uma nova coletiva acontecerá daqui a uma semana, apenas, na próxima quinta, dia 4 de junho, também ao meio-dia.

O Governo do Estado havia autorizado a abertura de comércio de rua, shopping centers, escritórios, concessionárias e imobiliárias. Ainda permanecem impedidos de abrir os salões de beleza e estética, academias, parques, cinemas, teatros, bares e restaurantes.

Para a elaboração do plano, foram considerados os índices de ocupação hospitalar e de evolução de casos em 17 regiões do estado. A partir destes números, foram definidos cinco níveis restritivos de retomada produtiva, segundo critérios médicos e epidemiológicos para que o sistema de saúde continue em pleno funcionamento.

