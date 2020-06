Covas decreta: quarentena está estendida até 15 de junho

Só depois dessa apresentação, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo vai analisar a admissibilidade da proposta nos termos deste decreto, podendo solicitar documentos complementares à entidade. Na sequência, haverá análise da Coordenadoria de Vigilância em Saúde – COVISA.

Por fim, a a Casa Civil realizará entendimentos com as entidades envolvidas, caso necessário, e, chegando a um acordo, celebrará termo de compromisso com as entidades do setor analisado.