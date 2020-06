Comércios lacrados por conta da quarentena podem solicitar desinterdição

No início dessa semana a Prefeitura de São Paulo publicou uma portaria no Diário Oficial do Município, que trata de estabelecimentos interditados por descumprimento das normas que constam na Declaração de Emergência e de Calamidade Pública, bem como do Decreto nº 59.298, de 23 de Março de 2020 e suas alterações posteriores.

Agora os proprietários de estabelecimentos que foram fechados por estarem abertos irregularmente durante o período em que apenas serviços essenciais agora podem solicitar a desinterdição à Subprefeitura da área administrativa local, contanto que seu setor já tenha sido liberado para abrir de acordo com o Plano São Paulo.

Para isso, seus proprietários devem preencher o formulário e enviá-lo ao e-mail da Subprefeitura. A autorização da desinterdição poderá ocorrerá após publicação no Diário Oficial do Município, porém não exime o estabelecimento do pagamento da multa aplicada.

Concessionárias de carros e escritórios foram autorizados a retomar as atividades na capital em 5 de junho, e desde o dia 11, shoppings e comércio de rua também começaram a reabrir para atendimento presencial, após a aprovação dos protocolos sanitários enviados à Prefeitura pelos setores econômicos envolvidos.

E-mails das 32 Subprefeituras:

1. Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão: acaricanduva@smsub.prefeitura.sp.gov.br

2. Subprefeitura Butantã: tulio@smsub.prefeitura.sp.gov.br

3. Subprefeitura Campo Limpo: campolimpo@smsub.prefeitura.sp.gov.br

4. Subprefeitura Capela do Socorro: ccabral@smsub.prefeitura.sp.gov.br

5. Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha: casaverde@smsub.prefeitura.sp.gov.br

6. Subprefeitura Cidade Ademar: jrdomingues@smsub.prefeitura.sp.gov.br

7. Subprefeitura Cidade Tiradentes: lsorrillo@smsub.prefeitura.sp.gov.br

8. Subprefeitura Ermelino Matarazzo: ermelinomatarazzo@smsub.prefeitura.sp.gov.br

9. Subprefeitura Freguesia/Brasilândia: rgonzalespinto@smsub.prefeitura.sp.gov.br

10. Subprefeitura Guaianases: guaracyfmfilho@smsub.prefeitura.sp.gov.br

11. Subprefeitura Ipiranga: ipiranga@smsub.prefeitura.sp.gov.br

12. Subprefeitura Itaim Paulista: imprensaitaimpaulista@smsub.prefeitura.sp.gov.br

13. Subprefeitura Itaquera: itaquera@smsub.prefeitura.sp.gov.br

14. Subprefeitura Jabaquara: hsertao@smsub.prefeitura.sp.gov.br

15. Subprefeitura Jaçanã/Tremembé: rarraval@smsub.prefeitura.sp.gov.br

16. Subprefeitura Lapa: lapacpdu@smsub.prefeitura.sp.gov.br

17. Subprefeitura M’Boi Mirim: jpprete@smsub.prefeitura.sp.gov.br

18. Subprefeitura Mooca: cpdumooca@smsub.prefeitura.sp.gov.br

19. Subprefeitura Parelheiros: krisferreira@smsub.prefeitura.sp.gov.br

20. Subprefeitura Penha: tdvolpi@smsub.prefeitura.sp.gov.br

21. Subprefeitura Perus: perussusl@smsub.prefeitura.sp.gov.br

22. Subprefeitura Pinheiros: acaciomsfilho@smsub.prefeitura.sp.gov.br

23. Subprefeitura Pirituba/Jaraguá: edsonbrasil@smsub.prefeitura.sp.gov.br

24. Subprefeitura Santana/Tucuruvi: pedrofilho@smsub.prefeitura.sp.gov.br

25. Subprefeitura Santo Amaro: santoamaro@smsub.prefeitura.sp.gov.br

26. Subprefeitura São Mateus: danielrosa@smsub.prefeitura.sp.gov.br

27. Subprefeitura São Miguel Paulista: deciomatos@smsub.prefeitura.sp.gov.br

28. Subprefeitura Sé: desinterditase@smsub.prefeitura.sp.gov.br

29. Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme: vilamaria@smsub.prefeitura.sp.gov.br

30. Subprefeitura Vila Mariana: cpdufiscvilamariana@smsub.prefeitura.sp.gov.br

31. Subprefeitura Vila Prudente: caioluz@smsub.prefeitura.sp.gov.br

32. Subprefeitura Sapopemba: christian.lombardi@smsub.prefeitura.sp.gov.br