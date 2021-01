Comércio terá que fechar às 20h e aos finais de semana, até 14/02

O Governo do Estado confirmou, em entrevista coletiva, que a situação da pandemia na capital piorou e que será determinado o fechamento do comércio de todo o Estado, em dias úteis, às 20h. Sábados, domingos e feriados não poderá haver abertura para atendimento presencial.

Assim, lojas do comércio, salões de beleza, pet shops, academias, shopping centers, restaurantes e bares não poderão funcionar aos sábados, domingos e feriados – nem após 20h.

As regras começam a valer na madrugada de domingo para segunda, ou seja, nesse fim de semana, dos dias 23 e 24 de janeiro, a operação dos estabelecimentos continua como estava antes – até 22h, com shoppings, restaurantes e todo o comércio aberto.

Nos três fins de semana seguintes, só poderá funcionar o comércio classificado como essencial: supermercados, farmácias, quitandas, açougues, óticas, lojas de material de construção .

Assim, a medida vale até dia 14 de fevereiro, quando novos anúncios serão feitos. Todas as regiões do Estado regrediram na classificação do Plano São Paulo. A capital, que vinha se mantendo na Fase Amarela apesar da piora dos índices, especialmente ocupação de leitos, foi reclassificada para a Fase Laranja. Agora, nessa categoria o comércio pode funcionar por até oito horas e com ocupação máxima de 40%.

Mas, essas regras valem apenas para o funcionamento durante o dia, em dias úteis. No período noturno, além de feriados e fins de semana, ressalte-se, valem as regras da fase vermelha, ou seja, com fechamento total.

Outras regiões no interior do Estado foram para a Fase Vermelha, em que nada poderá funcionar, nem ao mesmo durante a semana.

Parques e lazer

Parques, museus, bibliotecas e outros espaços culturais e de lazer estarão fechados, também, depois das 20h e aos finais de semana e feriados.

Escolas

O Governo também anunciou que o retorno às aulas presenciais foi adiado – de 1 para 8 de fevereiro.

As escolas, entretanto, já abrem no dia 1, com retorno dos profissionais da educação. Os alunos não terão mais que comparecer obrigatoriamente à escola – poderão manter o esquema de frequência online, na rede estadual.

Na rede municipal, a Prefeitura da capital já havia anunciado que as escolas reabrem no dia 1 de fevereiro para organização do sistema de rodízio entre os alunos, conforme a realidade de cada uma das unidades. Os estudantes devem voltar às aulas presenciais no dia 15 de fevereiro, de forma não obrigatória.

No caso das escolas particulares, o retorno das aulas depende de cada uma delas e pode acontecer a partir de 1 de fevereiro. Da mesma forma, o sistema de rodízio entre alunos, para não ultrapassar um terço dos estudantes por sala por dia, também será desenvolvido por cada colégio, conforme suas necessidades e decisões.