Começa nessa sexta, 5, a vacinação de idosos

A Secretaria Municipal da Saúde, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, inicia nessa sexta, 5, a vacinação de idosos acima de 90 anos na capital paulista. A ação, em parceria com o Governo de São Paulo, visa imunizar as 32.837 pessoas desta faixa etária na cidade.

Além de toda a rede municipal de Saúde, também serão disponibilizados cinco locais em que os idosos poderão ser vacinados sem sair do carro, no sistema drive-thru. A SMS vai garantir a vacinação dos idosos nas 468 Unidades Básicas de Saúde em toda a capital e em quatro Centros Escola do município.

Na capital, os postos de drive-thru serão montados nos seguintes locais:

Praça Charles Muller – Estádio do Pacaembu (Zona Oeste) Neo Química Arena Corinthians (Zona Leste) – (Corinthians) Autódromo de Interlagos (Zona Sul) – Rua Jacinto Júlio – Portão EHN Centro de Exposições do Anhembi (Zona Norte) – R. Olavo Fontoura – Portão 38 Igreja Boas Novas, na Vila Prudente (Zona Leste) – Rua Marechal Malet, 611 – Parque da Vila Prudente

O horário de funcionamento nos drive-thrus será das 8 às 17h. Já nas UBSs e centros escolas, a vacinação será realizada das 7 às 19h.

Os idosos com dificuldade ou incapacidade de locomoção atendidos pelo PSF (Programa De Saúde da Família) serão vacinados em suas casas.

O secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, diz que o sistema drive-thru foi muito bem sucedido na campanha de vacinação contra a Influenza e que a estrutura já está em montagem. Ele afirma ainda que a remessa de vacinas recebida do Programa Nacional de Imunização permitirá imunizar todo o público-alvo da fase 1 da campanha, que contempla os trabalhadores da linha de frente da Saúde, indígenas, quilombolas, além de idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência acima dos 18, que estejam institucionalizados. Também será possível iniciar na terça-feira (11) a vacinação dos profissionais de saúde com idade acima de 60 anos.

O município já vacinou 24.171 idosos, sendo 14.371 nas ILPIS e 9.800 institucionalizados em outros locais.

A campanha de imunização Contra a Covid-19 na Capital é realizada de acordo com a disponibilidade das remessas do Ministério da Saúde, seguindo etapas do cronograma e públicos-alvo da campanha de vacinação do Governo de São Paulo.

Centros Escolas:

Centro Escola Vila Mariana: R. Ambrosina de Macedo, 94

Centro Escola Geraldo de Paula Souza: Av. Dr. Arnaldo, 925

Centro Escola Samuel Barnsley Pessoa – Butantã: Av. Vital Brasil, 1490.

Centro Escola Barra funda: Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283

As UBS podem ser localizadas em: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/. Leve o CPF do idoso e, se tiver, a carteira de vacinação e o Cartão SUS.

Clique aqui e saiba como cadastrar previamente os idosos pela internet para agilizar o processo de vacinação.

E mais: Quando serão vacinados todos os idosos a partir de 60 anos?