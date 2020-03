Cidade está paralisada, deserta… e mais limpa

China, Europa, Estados Unidos e, agora, Brasil, mais especificamente São Paulo. A queda na circulação de carros, aviões, helicópteros e até de pessoas está reduzindo a poluição no mundo. Ou seja, aquela necessidade, tão defendida por ambientalistas e cientistas, de reduzir o ritmo para preservar o meio ambiente e até a saúde das pessoas, com diminuição no número de mortes e doenças causadas pela má qualidade do ar, foi conquistada de repente pela quarentena imposta pelo novo Coronavírus.

Não é só a poluição que diminuiu. A sujeira pelas ruas da cidade, provocada por seus próprios moradores que jogam desde bitucas de cigarro até embalagens e sobras de comida pelas calçadas, também foi drasticamente reduzida.

Paralelamente, as subprefeituras estão conseguindo desenvolver ações de zeladoria e manutenção em praças e áreas verdes que se mantêm limpas, novamente por conta da baixa circulação de pessoas.

“Estamos também concentrando trabalhos de limpeza ao redor de hospitais e unidades básicas de saúde , além de dar continuidade a outras ações de zeladoria como tapa-buracos, jardinagem e podas”, conta o recém empossado subprefeito do Jabaquara, Heitor Sertão.

Ruas desertas

A equipe do São Paulo Zona Sul circulou pelas ruas da região e constatou que o comércio está obedecendo à determinação de permanecer fechado.

“Realmente, os empresários e comerciantes estão colaborando, demonstram consciência da gravidade da situação”, diz o subprefeito do Jabaquara, que conta ter tido apenas alguns problemas iniciais em comunidades, com alguns bares abertos. “Mas estamos utilizando carros de som e agora podemos até contar com o apoio policial, para dispersar festas e aglomerações – o que, por enquanto, não se mostrou necessário.

Igrejas

Mesmo as igrejas, que foram liberadas por decreto do presidente para funcionar, por enquanto continuam fechadas. Em São Judas, a paróquia que recebe milhares de fiéis, mantém um aviso em frente às suas duas igrejas informando sobre o fechamento.

Todo dia 28, que é considerado Dia de homenagear o padroeiro, agradecer e fazer pedidos, especialmente, a paróquia costuma ter visitação ampliada – o que não vai acontecer agora em março.

A Paróquia tem orientado os fiéis para que acompanhem as missas por um canal no youtube, ao vivo, praticamente todos os dias: de segunda a sexta, às 12h, 15h e 17h; sábados às 12h acessando: www.youtube.com/santuariosaojudastadeu. E aos domingos, apenas pela TV Gazeta, às 8h30.

Leia mais

Confira também a entrevista do subprefeito Heitor Sertão na integra e conferir notícias diárias sobre os impactos do Coronavírus na região, além de encontrar o link da Igreja de São Judas no youtube e outras informações complementares.

O jornal também está desenvolvendo um Plano de Recuperação do Comércio Local, em que vai contribuir com pequenas empresas da região para a retomada do ritmo dos negócios após o fim da quarentena de preservação da população. Para mais informações, envie email: publicidade@jornalzonasul.com.br