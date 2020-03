Subprefeituras do Jabaquara e Vila Mariana têm novo comando

No Jabaquara, sai o ex-deputado federal Arnaldo Faria de Sá e entra o engenheiro civil Heitor Sertão. Na Vila Mariana, sai o advogado Fabrício Cobra Arbex e entra o professor universitário e gestor público Diogo Soares.

Os novos comandos nas subprefeituras acontecem durante a pandemia do Coronavírus na cidade, mas também às vésperas do limite de desincompatibilização para as eleições municipais desse ano. Ou seja, quem quer se candidatar, precisa deixar cargos públicos até o dia 6 de abril – exceto no caso de concorrer à reeleição.

Fabrício Arbex não deve concorrer, mas o ex-deputado Arnaldo Faria de Sá pretende disputar uma vaga para vereador na Câmara Municipal e já se anuncia como pré- candidato.

Jabaquara

Formado em Engenharia Civil, com MBA Gestão Empresarial pela FGV e Especialista em Gestão Ambiental, Heitor Sertão atuou durante 35 anos na Sabesp.

Mas também tem ampla experiência na administração municipal – inclusive no próprio Jabaquara, onde agora está assumindo a cadeira de subprefeito. Indicado pelo Prefeito José Serra e Kassab, assumir as Sub Prefeituras de Campo Limpo e Jabaquara, onde permaneceu durante 4 anos, gerindo diversos projetos de qualidade e aproximadação da Prefeitura através do diálogo com a população.

Indicado pelo Secretário Andréa Matarazzo, a assumir a Gerência da Avenida Paulista, onde desenvolveu Projetos de Melhorias de infraestrutura da Avenida e Programas de aproxidamação dos Comerciantes com o Poder Público, com utilização da Midia Digital.

Vila Mariana

Diogo Soares, o novo subprefeito da Vila Mariana é pós-graduado em gestão pública pela FGV, especialista em auditoria e controladoria pela Fecap e graduado em contabilidade, Diogo foi professor universitário por 10 anos na FGV e na Unisa, ministrando aulas na área de finanças públicas. Na administração pública, atuou como coordenador de finanças na Secretaria Municipal de Educação (2007 a 2010) e coordenador legislativo na Câmara Municipal de São Paulo (2014 a 2016). Passou pela Subprefeitura Parelheiros, onde foi chefe de gabinete e subprefeito entre 2017 e 2018. Antes de assumir a Subprefeitura Vila Mariana, em março de 2020, estava na diretoria técnica da Cohab. É líder e professor no RenovaBR, iniciativa da sociedade civil que tem como objetivo formar novas lideranças políticas.