Casa das Rosas e outros espaços culturais reabrem

Com a entrada da capital paulista na fase verde do Plano São Paulo, museus, teatros, salas de espetáculo e bibliotecas geridos pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo estão autorizados a funcionar. Um alívio para o setor artístico, um dos mais prejudicados pelo isolamento social imposto pelo novo coronavírus.

“As instituições culturais do Governo do Estado de São Paulo estão prontas para voltar desde o início de agosto. Agora, elas podem retornar as atividades com todos os protocolos exigidos, bem como, oferecer suas atrações presenciais a partir de terça-feira 13 de outubro” afirma Sérgio Sá Leitão, secretário estadual de Cultura e Economia Criativa.

Portas abertas

Entre as instituições que retomam o atendimento presencial ao público a partir dos próximos dias estão: SP Escola de Teatro, Memorial da América Latina, Casa das Rosas, Casa Guilherme de Andrade, Casa Mário de Andrade, Memorial da Resistência, Museu do Futebol, Pinacoteca de São Paulo, Sala São Paulo, Biblioteca São Paulo e Biblioteca Villa-Lobos, Museu da Casa Brasileira, MIS, Museu de Arte Sacra de São Paulo, Paço das Artes, EMESP Tom Jobim, Oficinas Culturais, Fábricas de Cultura, Museu Afro Brasil, Museu Catavento, Museu da Imigração e Theatro São Pedro. Dos equipamentos vinculados à pasta, os situados na cidade de São Paulo foram os últimos a terem as atividades liberadas.

Os espaços culturais reabrem seguindo os protocolos definidos pela Organização Mundial da Saúde, Centro de Contingência do Covid-19 e prefeituras locais. Entre as atrações que podem ser conferidas com a reabertura estão as exposições “Pelé 80 – O Rei do Futebol”, no Museu do Futebol, e os “OSGEMEOS: Segredos”, na Pinacoteca, ambas a partir do dia 15 de outubro.

Protocolos de segurança na capital

Em contrapartida, para os espaços receberem o público, devem ser adotadas medidas como:

redução de 60% da capacidade máxima de público;

eventos com mais de 600 (seiscentas) pessoas devem ter autorização especial da Secretaria Municipal de Licenciamento;

distanciamento do público de 1,5 metro, com sinalizações no piso;

corredores devem ter espaçamento de 2 metros para permitir a circulação de pessoas;

criação de comunicados visíveis ao público sobre as medidas de segurança e higiene adotadas pelo estabelecimento e capacidade permitida do espaço;

direcionar o uso de elevadores apenas para pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção;

adoção de ingressos digitais, bem como conferência visual ou por meio de leitores óticos, sem contato manual do atendente;

fraldários devem permanecer fechados, assim como áreas de espera, para não exceder a permanência do público no local;

garantir obrigatoriedade do uso de máscaras por todos, do público a equipe de atendimento;

realizar desinfecção diária do local que receberá o público;

disponibilização de álcool em gel 70% para higienização das mãos.

No caso dos teatros e casas de espetáculos, ficam proibidas sessões de fotos com artistas. Apresentações podem ser realizadas sem máscaras respeitando o distanciamento mínimo de 6 metros da plateia.

Os teatros e casas de espetáculo deverão abrir 1 hora antes do início de cada sessão para evitar a formação de filas. Os espectadores não devem exceder grupo de seis pessoas com distância superior a 1 metro dos demais. Também deve ser evitada interação com público no palco pelos artistas.

Já os museus, devem limitar as visitas em grupo a 10 pessoas respeitando as regras de distanciamento e optar por exposição que não exijam toques.

As bibliotecas devem oferecer informações sobre o acervo de forma digital, para acesso via celulares e tablets, mas, em caso de obra física, deve ser folheada individualmente e encaminhada diretamente a área de quarentena pré-determinada por 48 horas após leitura.

Serviço

Casa das Rosas

Quando reabre: 14 de outubro

Horário de funcionamento: das 12h às 16h

Exposições: Arteletra em Trânsito e Estrutura Explodida: vidobra de Haroldo de Campos

www.casadasrosas.org.br

Museu Afro Brasil

Quando reabre: 20 de outubro

Horário de funcionamento: das 11h às 17

Exposições: Heranças de um Brasil Profundo e 150 anos do poema Navio Negreiro, do poeta Castro Alves

www.museuafrobrasil.org.br

SP Escola de Teatro

Quando reabre: 13 de outubro

www.spescoladeteatro.org.br

Memorial da América Latina

Quando reabre: 13 de outubro

Horário de funcionamento: das 11h às 15h

www.memorial.org.br

Casa Guilherme de Almeida

Quando reabre: 14 de outubro

Horário de funcionamento: das 12h às 16h

Exposições: 100 anos de Sóror Dolorosa

www.casaguilhermedealmeida.org.br

Casa Mário de Andrade

Quando reabre: 14 de outubro

Horário de funcionamento: das 12h às 16h

Exposições: Mário & Alphonsus revisitados

http://www.casamariodeandrade.org.br/home

Museu do Futebol

Quando reabre: 15 de outubro

Horário de funcionamento: das 13h às 19h

Exposição: Pelé 80 – o Rei do Futebol

http://museudofutebol.org.br/

Pinacoteca de São Paulo – Pina Luz

Quando reabre: 15 de outubro

Horário de funcionamento: das 14h às 20h

Exposição: OSGEMEOS: Segredos

www.pinacoteca.org.br

Memorial da Resistência de São Paulo

Quando reabre: 15 de outubro

Horário de funcionamento: das 12h às 18h

Exposição: Orgulho e Resistências: LGBTs na ditadura

www.memorialdaresistenciasp.org.br

Sala São Paulo

Quando reabre: 15 de outubro

Horário de funcionamento: das 19h às 21h15

Atividades: Concerto Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo)

www.salasaopaulo.art.br

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Quando reabre: 16 de outubro

Horário de funcionamento: das 11h às 15h

www.http://bvl.org.br

Biblioteca de São Paulo

Quando reabre: 16 de outubro

Horário de funcionamento: das 11h às 15h

www.bsp.org.br

Museu da Casa Brasileira

Quando reabre: 16 e outubro

Horário de funcionamento: das 11h às 15h

Exposições: Casas do Brasil: Conexões Paulistanas e Urbanismo Ecológico 2020 www.mcb.org.br

MIS – Museu da Imagem e do Som

Quando reabre: 16 de outubro

Horário de Funcionamento: das 12h às 18h

Exposição: John Lennon em Nova York por Bob Gruen

www.mis-sp.org.br

Museu da Arte Sacra de São Paulo

Quando reabre: 16 de outubro

Horário de funcionamento: das 10h às 16h

Exposições: “Nós da Etiópia – Recortes de uma viagem” – Fotografias Daniel Taveira

www.museuartesacra.org.br

Paço das Artes

Quando reabre: 16 de outubro

Horário de funcionamento: das 12h às 18h

Exposição: Limiares, de Regina Silveira

www.pacodasartes.org.br

EMESP Tom Jobim

Quando reabre: 19 de outubro

www.emesp.org.br

Museu Catavento

Quando reabre: 21 de outubro

Horário de funcionamento: das 10h às 16h

Exposições: Astronomia, Terra, Vida e Engenho

www.cataventocultural.org.br

Museu da Imigração

Quando reabre: 22 de outubro

Horário de funcionamento: das 11h às 17h

Exposição: Migrar: experiências, memórias e identidades

www.museudaimigracao.org.br

Quando reabre: 22 de outubro Horário de funcionamento: das 11h às 17h Exposição: Migrar: experiências, memórias e identidades www.museudaimigracao.org.br Oficinas Culturais

Quando reabre: 19 de outubro

www.oficinasculturais.org.br