Carcaças: subprefeitura arrecada R$ 37 mil em leilão

A Subprefeitura Vila Mariana realizou, depois de muito anos, um leilão de carcaças de veículos abandonados em via pública. O lote era composto por 31 carcaças, pesando aproximadamente 24.400 quilos. Em avaliação prévia, pelo Departamento de Gestão de Transportes da Coordenadoria de Gestão de Bens e Serviços da Secretaria Municipal de Gestão, a avaliação inicial era de R$ 6.344. Mas, o lote acabou arrematado por R$ 37 mil, quase seis vezes o valor.

Oito empresas estavam credenciadas para participar do leilão. Após 19 rodadas de lances, o lote foi arrematado pela empresa Guarulhos Comércio de Sucatas Ltda, em 3 de setembro. A empresa retirou as sucatas do pátio da Subprefeitura no dia 2 de outubro.

“Conseguimos liberar espaço no pátio para atender mais solicitações para remover veículos abandonados em via pública – que é uma grande demanda local -, além de gerar recursos para a administração municipal”, afirma o subprefeito da Vila Mariana, Diogo Soares.

Como funciona a remoção de carcaças

Quando há uma denúncia de veículo abandonado, a Subprefeitura inicialmente coloca uma notificação. Se, depois de cinco dias não houver providências por parte do proprietário ou responsável pelo veículo, caracteriza-se o abandono.

Para que aconteça a remoção, é necessário que a subprefeitura siga procedimentos legais e administrativos. Entre eles, verificar junto a demais órgãos competentes, como Polícia Militar, CET e Detran, se o veículo não tem relação com crime, sinistro ou furto ou, ainda, se não possui nenhum tipo de pendência judicial.

O abandono de veículos em vias públicas prevê sanções de acordo com a Lei de Limpeza Urbana, que fixa multa no valor de R$ 16.693,28. Além disso, caso o responsável queira reaver o veículo depois da remoção, terá que arcar com os custos.

Esses custos variam conforme o tipo de automóvel, além do valor diário da estadia, que também se modifica conforme o tipo de veículo. Se após 90 dias da remoção o proprietário não retirar, o veículo ou carcaça será levado a leilão pela subprefeitura.

Qualquer cidadão pode e deve denunciar o abandono de veículos para a Prefeitura por meio do telefone 156, praças de atendimento das Subprefeituras ou pela internet .