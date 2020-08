Zoológico tem ingressos promocionais de segunda a quinta, até setembro

Com o objetivo de reforçar o compromisso com a pauta ambiental, a Fundação Zoológico convida o público a participar da Campanha “Reconectando com a Natureza”. Lançada em 27 de julho, a ação incentiva o envolvimento da população com a diversidade de fauna presente no Zoológico de São Paulo. O local segue operando com metade da capacidade e adotou todos os protocolos de segurança determinados pelas autoridades de saúde.

Em localização privilegiada e inserido em um importante fragmento de Mata Atlântica na cidade de São Paulo, o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, o espaço também proporciona um maior contato das pessoas com a floresta urbana, além de benefícios à saúde física e mental.

Desta forma, o público já pode contar com descontos nos valores dos ingressos, de segunda a quinta-feira, conforme descritos abaixo:

Adultos | Acima de 12 anos: De R$ 55,00 para R$ 35,00

Crianças de 6 a 12 anos: De R$ 25,00 para R$ 20,00

Os preços são válidos, inicialmente, até 30 de setembro.

A ação, direcionada somente ao Zoológico de São Paulo, é válida de segunda a quinta-feira, com encerramento previsto em 30 de setembro de 2020. Às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados serão praticados os valores regulares de ingressos, sem descontos.

O ZOOLÓGICO está funcionando de segunda a sexta-feira: das 10h às 16h; Sábados, domingos, feriados e emendas: 9h às 16h. Fechamento da bilheteria: 15h

O ZOO SAFÁRI funciona de segunda a sexta-feira: das 10h às 16h; Sábados, domingos e feriados: 10h às 16h.

Fechamento da bilheteria: 15h

As medidas sanitárias adotadas pela Fundação Zoológico podem ser consultadas no site: www.zoologico.com.br.

Sobre o Zoo

Zoológicos são considerados espaços com alto potencial de estimular a discussão e a conscientização a respeito da importância de cada espécie para o equilíbrio da vida na Terra. Conectar pessoas com a natureza, despertando a consciência ambiental nos visitantes, além de desenvolver ações em prol da biodiversidade, compõem os pilares atuais do Zoológico de São Paulo: PESQUISA, BEM-ESTAR ANIMAL, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO.