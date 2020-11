Zoológico também tem área para visitar Dinossauros

Crianças e adolescentes em casa há meses, muitos pais começam a buscar, nesse fim de semestre, alternativas seguras para passeios. As opções ao ar livre, como o Zoológico, ou usando o carro da família, como o Zoo Safari, podem ser boas pedidas.

Muita gente não sabe, mas o Zoo conta também com uma aventura extra – a exposição Mundo dos Dinossauros. Nessa área em separado, os visitantes circulam por um parque como se estivessem realmente passeando por um zoo de animais pré-históricos.

Ali, a era Mesozoica foi recriada. Em um recorte de Mata Atlântica de, aproximadamente 5 mil m², na Alameda Lobo, o T-Rex Zoo reúne mais de 20 réplicas de dinossauros em tamanho real. Entre eles, é possível encontrar o Tiranossauro Rex, Pterodáctilos, Mamenquissauro etc

As réplicas se movimentam e dão a impressão de serem reais! Algumas chegam a oito metros de altura e 25 metros de comprimento. O passeio que encanta milhares de pessoas desde 2014, conta com uma área de preservação ambiental onde os visitantes se aproximam dos dinossauros tecnológicos em meio a diversas espécies da era atual.

A novidade é que agora estamos com mais atrações no T-Rex Zoo: o Gira Vulcão, Barco Baby, Gira Dino, Arvorismo, Dino Safari e Torre Kids. Temáticos, estes brinquedos são destinados ao público infantil e podem ser adquiridos à parte na bilheteria do T-Rex, ou seja, o ingresso à exposição O Mundo dos Dinossauros não é extensivo às demais atrações ( brinquedos e arvorismo).

O Parque Zoológico reabriu em julho e segue uma série de regras de visitação – como necessidade de higienizar solado dos calçados na entrada, limite de vistantes de uso de máscaras

O Zoológico abre de segunda a sexta-feira: das 10h às 16h; sábados, domingos, feriados e emendas: 9h às 16h. O fechamento da bilheteria ocorre às 15h.

O Zoo Safári abre de segunda a sexta-feira: das 10h às 16h; sábados, domingos e feriados: 10h às 16h. Fechamento da bilheteria: 15h.

Fica na Avenida Miguel Stéfano, 4241 – Água Funda. Telefone: 5073-0811. Existe a possibilidade de visitar o Zoo a partir da estação Jabaquara do metrô, usando a conexão chamada de Ponte Orca, uma van especial em que já é possível comprar o ingresso e passagem ao mesmo tempo, economizando o estacionamento.