Zoológico e Botânico reabriram

Nove dos 16 parques estão reabertos, ainda que com restrições ao acesso do público e regras para circulação. Os parques estaduais urbanos Villa-Lobos, Candido Portinari, Água Branca e Ecológico do Tietê funcionarão de segunda a sexta, das 10h às 16h. Espaços fechados como bibliotecas, salas de atividades, museus e orquidários permanecerão com restrição. Será recomendada visita ao parque apenas para atividades físicas individuais como corridas, caminhadas, ciclismo e outras.

O mesmo horário será seguido pelos parques estaduais naturais Jaraguá e Cantareira (Núcleo Pedra Grande), cujas visitas deverão ser agendadas com antecedência mínima de 24 horas por meio do Site da Fundação Florestal, órgão responsável pelas duas Unidades de Conservação, e obedecer o limite de 30% da capacidade. As trilhas com ocorrência de mamíferos e cachoeiras permanecerão fechadas.

Já o Zoológico, Zoo Safari e Jardim Botânico estarão abertos de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h; sábados, domingos e feriados das 9h às 16h, com restrição de 50% dos ingressos. Nesta etapa, apenas a área de visitação aberta poderá ser utilizada. Os espaços fechados, como as exposições educativas, continuarão sem receber visitantes. Para visitação ao Zoo Safári, será permitido uso apenas de veículos particulares (o serviço de vans estará suspenso). O acesso às áreas comuns, como sanitários, lanchonetes e loja de lembranças, será permitido mediante utilização de máscara. Para o acesso de veículos, haverá desinfecção das rodas por meio de pulverizador e solução de hipoclorito de sódio na portaria.

Em todos os locais, a limpeza e desinfecção dos banheiros serão intensificadas. O uso de máscara continuará obrigatório, bem como o distanciamento social. Os permissionários de alimentação deverão seguir as regras específicas do setor e haverá totens com álcool gel em pontos estratégicos. Não será recomendado o uso de quadras e parquinhos.

Parques temáticos

Os parques temáticos e de diversão poderão reabrir a partir de 12 de outubro, em regiões que estejam na fase verde há pelo menos 28 dias consecutivos. Haverá limitações previstas no Plano São Paulo: ocupação máxima de 60%, público em pé, com distanciamento, e uso de máscaras em todos os ambientes. Também será necessário haver venda de ingressos ou inscrições online, com marcação de assentos e horários pré-agendados, além de controle para brinquedos que geram aglomeração.