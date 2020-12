Zoológico de SP lança campanha “Natal no Zoo” com valores especiais para toda a família

O Natal é tempo de fortalecer os laços com pessoas queridas! Então, que tal planejar um passeio ao ar livre com a família e amigos especiais aqui para o Zoo de São Paulo?

Visando proporcionar estes momentos agradáveis de forma responsável, e estimular um maior envolvimento das pessoas com a natureza, o Zoológico de São Paulo lança a Campanha “Natal no Zoo” a partir do dia 12 de dezembro, concedendo descontos nos valores de ingressos até o final do ano (31.12.2020) para quem visitar o parque.

É importante reforçar que a ação contempla somente o Zoológico de São Paulo, de segunda a domingo, inclusive feriados, com valores especiais de bilheteria descritos a seguir. Vale lembrar que crianças até 5 anos de idade e pessoas com deficiências têm acesso gratuito de forma permanente.

Adultos | Crianças acima de 12 anos

De R$ 55,00 para R$ 40,00

Crianças de 6 a 12 anos

De R$ 25,00 para R$ 20,00

A localização privilegiada do Zoológico, inserido em um importante fragmento de Mata Atlântica na cidade de São Paulo – o PEFI (Parque Estadual das Fontes do Ipiranga) oferece aos visitantes a oportunidade de contemplar a natureza, a beleza da fauna que ocorre naturalmente neste remanescente florestal urbano e a diversidade dos animais que vivem no parque.

Além disso, logo após a bilheteria principal do Zoológico, estará exposto o presépio feito de juta e materiais recicláveis confeccionado pela artista plástica, Sueli Herrera e gentilmente emprestado pelos Frades Franciscanos do Santuário e Convento São Francisco, transmitindo uma mensagem de paz, união e esperança aos visitantes.

Para oferecer um ambiente seguro aos visitantes diante do cenário de pandemia, a instituição adotou regras especiais de funcionamento em cumprimento ao Protocolo Sanitário, que estabelece procedimentos operacionais implementados na dinâmica dos parques – Zoológico e Zoo Safári, a fim de minimizar o risco de contágio do novo coronavírus.

É importante salientar que apenas a área aberta de visitação do Zoológico está disponível para circulação do público, que compreende 59.756,62 metros quadrados. Os espaços fechados, tais como as exposições educativas, permanecem sem receber visitantes.

Horários de funcionamento

Zoológico de São Paulo Segunda a sexta-feira: das 10h às 16h Sábados, domingos, feriados e emendas: 9h às 16h Fechamento da bilheteria: 15h

Zoo Safári Segunda a sexta-feira: das 10h às 16h Sábados, domingos e feriados: 10h às 16h Fechamento da bilheteria: 15h

Informações complementares