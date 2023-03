Zoológico completa 65 anos e tem novos moradores e atividades

Nas últimas décadas, o trabalho de zoológicos ao redor de todo o planeta passou a ser questionado. É correto manter animais em espaços pequenos, fora de seu habitat natural, confinados? Mas, uma visão equilibrada da questão aponta que zoológicos bem equipados, espaçosos e que reproduzam, na medida do possível, o ambiente natural dos animais têm importância dupla.

Por um lado, cuidam da vida, do estudo e da reprodução de animais que sempre viveram em cativeiro, como os resgatados ou aqueles que estavam em zoológicos inadequados e pequenos. Por outro, podem prestar um importante serviço de conscientização ambiental, educando os visitantes e garantindo a proximidade do público urbano com animais de todo o planeta.

É nessa linha que trabalha o Zoológico de São Paulo, que essa semana chegou aos 65 anos. Além de resgatar essa história com atividades no próximo fim de semana, o Zoo também divulgou que está com novos habitantes: dois lobos guarás (Chrysocyon brachyurus) trazidos do Zoológico Municipal de Volta Redonda, onde viviam desde resgate ainda filhotes.

O Zoo também recebeu Zoo SP recebeu um casal de harpia (Harpia harpyja) com um ovo embrionado. Veio de um criadouro que está encerrando atividades.

O Zoo SP foi inaugurado, em 16 de março de 1958 no Parque do Estado, atualmente chamado de Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, que também reúne outros espaços de visitação como o Jardim Botânico, Zoo Safari – esses dois sob a mesma concessão que o Zoológico – além do Parque Cientec, o Centro Paralímpico Brasileiro.

O Zoo já teve congestionamento de visitantes em sua inauguração em 1958, curiosos para ver pela primeira vez na cidade os nossos 482 animais, dentre eles: veados, onças pintadas e preta, jaguatiricas, gatos-do-mato, urso, papagaios, além da famosa rinoceronte Cacareco, “eleita vereadora” em outubro de 1959. Famosa, vinda do Rio de Janeiro, Cacareco foi o nome escolhido e escrito nas cédulas ainda de papel em 1959 por mais de 100 mil eleitores.

Atualmente, o foco do Zoo é ser um Centro de Conservação de Biodiversidade, que promvoe Pesquisa científica em diversas áreas; Educação para conservação; Conservação de espécies ameaçadas de extinção; Lazer como forma de conexão das pessoas com a natureza. Mantém o Mundo Dinossauro (atração com valor extra), promove atividades culturais, passeios noturnos etc.

Há possibilidade de chegar ao Zoo, já com ingresso comprado, com uma van especial – Orca, da EMTU – que sai do terminal Jabaquara.

Para mais informações sobre agenda, valores de ingresso e inclusive para comprar a entrada, acesse o site AQUI.