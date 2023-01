Zoo SP tem Noite Animal

Procurando por uma atividade educativa, de lazer, muito interessante para pessoas de todas as idades e bem diferente? Que tal conhecer a “Noite Animal”, no Zoológico.

Nessa experiência única, o visitante caminha pelo Zoo SP por um trajeto especialmente projetado e delimitado para conhecer animais que possuem hábitos crepusculares ou noturnos. É o caso de grandes e pequenos felinos, lobo-guará, corujas, serpentes, entre outros. Esses animais receberão itens especiais de enriquecimento ambiental, uma técnica muito importante e desenvolvida nos zoológicos para estimular comportamentos naturais dos animais. Por isso, os visitantes poderão aguçar seus sentidos para observar as interações dos animais com esses itens, sentir cheiros e ouvir sons da noite do zoo!

O ingresso custa R$ 99 por pessoa e a entrada é gratuita para crianças menores de 2 anos. O evento “Noite Animal” acontece em sábados pré agendados, tem início às 19h e término às 22h30, mas vale alertar que a entrada após 20h não é permitida. A visitação aos recintos dos animais será encerrada às 22h e o serviço de alimentação funcionará até às 22h30, horário de fechamento do Zoo SP.

Os ingressos estão disponíveis para venda antecipada apenas no site do Zoo SP:

zoologico.com.br. E cada evento tem ingressos limitados: as próximas datas disponíveis são 28/01 e 11/02. O estacionamento oficial do Zoo SP estará aberto durante o período do evento com preço único de R$ 50,00 por veículo. A Ponte Orca do terminal Jabaquara não funciona nesse horário.

O Noite Animal é uma nova experiência no zoológico, e tem como objetivo promover encantamento, conhecimento e uma experiência única de conexão com a Mata Atlântica do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. O Zoo SP segue as diretrizes internacionais de bem-estar animal e educação para conservação da Associação Mundial de Zoológicos e Aquários (WAZA) e da Associação Latino-americana de Zoos e Aquários (ALPZA), de forma que todas as ações são acompanhadas e avaliadas por uma equipe de biólogos, veterinários, zootecnistas e educadores.