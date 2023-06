Zona Sul terá mais um evento de automobilismo

Se em 2019 a cidade correu o risco de deixar de ser sede do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, agora celebra uma nova conquista em automobilismo. Além de ter conseguido manter a F1 no país, São Paulo passa a receber também, a partir do próximo ano, a Le Mans Endurance Management (LMEM), proprietária e organizadora do WEC por pelo menos cinco edições.

O anúncio foi feito na manhã semana passada, durante a coletiva de imprensa oficial das 24 Horas de Le Mans, na França, que está comemorando seu centenário. O prefeito Ricardo Nunes, ao assinar o acordo, ressaltou a importância do evento, que coloca São Paulo como a única cidade do mundo a ter os três eventos da FIA – Fórmula 1, Fórmula E e WEC. “Gerará 5 mil empregos e teremos uma movimentação financeira de R$ 250 milhões e a cidade será transmitida para 150 países, com uma imagem muito positiva, fixando São Paulo como um dos grandes polos mundiais do entretenimento”.

A possibilidade de uma renovação de cinco anos, que também foi incluída no contrato, reforça o compromisso de longo prazo da Cidade de São Paulo e de seu prefeito, Ricardo Nunes, além do promotor local Carlos Col, com o WEC.

“A realização das 6 Horas de São Paulo, com carros e pilotos que participam da mais tradicional prova do automobilismo mundial, consolida a capital paulista como um dos mais importantes polos de esporte a motor do mundo. São Paulo é o melhor destino internacional para os apaixonados pela velocidade”, disse o prefeito durante a coletiva.

“O FIA WEC é transmitido para quase 200 países, apresentando ao mundo a capacidade de organização de São Paulo nos maiores eventos internacionais, atraindo turistas e investidores, além de gerar milhares de empregos diretos e indiretos, dinamizando ainda mais a economia paulistana, com a geração de divisas importantes para o Brasil”.

A etapa 6 Horas de São Paulo será a quinta do WEC no próximo ano e deve ocorrer em 14 de julho de 2024 – será a única corrida do calendário do WEC que acontecerá na América do Sul, mais especificamente no autódromo de Interlagos, zona sul da capital.

Os ingressos para a corrida estarão disponíveis a partir de 1º de outubro de 2023, com preços a partir de R$ 250,00.

“Com o fundamental suporte da CBA os maravilhosos carros que competem em Le Mans, e nos principais autódromos do mundo, poderão ser vistos de perto pelo público brasileiro no icônico autódromo de Interlagos”, Carlos Col, CEO Mais Esportes Brasil e promotor local.

Fórmula 1

Em 2019, uma disputa política gerou risco de interrupção da realização da Fórmula 1 em São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro queria levar a prova para o Rio de Janeiro, em um autódromo que ele prometeu construir em tempo recorde.

Bolsonaro informou que o GP Brasil seria transferido para o Rio de Janeiro já em sua edição de 2020 – que acabou cancelada por conta da pandemia de Covid. Mas, ainda em 2019, a Prefeitura e o Governo de São Paulo anunciaram que o contrato com organizadores do evento terminaria só em 2020. Vale ainda destacar que a capital fluminense não tem autódromo. Ao anunciar a transferência, o presidente havia dito que em dois meses as obras teriam início, em Deodoro, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e ficaria pronto em poucos meses.

Depois, passou a anunciar que a disputa passaria a acontecer em solo carioca em 2021, mas a Justiça acabou barrando a obra porque a área onde se pretendia construir o autódromo e estruturas de apoio é coberta parcialmente por floresta nativa

Em sua última edição na capital paulista, em novembro passado, o Autódromo de Interlagos recebeu cerca de 230 mil pessoas que foram assistir aos treinos e a corrida do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. SEgundo a Prefeitura, o evento movimentou toda a cadeia de turismo da cidade e o impacto econômico atingiu um valor próximo do R$ 1 bilhão.

A Fórmula 1 é um grande marco no calendário de eventos da cidade, pois movimenta toda a cadeia de turismo da cidade. Segundo dados do Observatório do Turismo, mais de 75% do público é de fora da região Metropolitana de São Paulo, os visitantes procuram aproveitar outras ofertas que a cidade proporciona. O turista busca na cidade de São Paulo, opções de gastronomia, cultura, lazer, compras e passeios turísticos de modo geral”, explicou o secretário municipal de Turismo, Rodolfo Marinho