Zona Sul terá mais ciclovias

Vereadores debaterão aumento da malha cicloviária em toda cidade durante audiência pública dia 13, 18h

O ritmo é mais lento do que os ciclistas gostariam, mas o fato é que é um caminho sem volta: a cidade de São Paulo tem cada vez mais ciclovias e ciclofaixas para uso cotidiano. Mais ciclovias, mais ciclistas nas ruas. Mais ciclistas nas ruas, mais ciclovias na cidade. E na região de Vila Mariana, Saúde e Jabaquara, várias ciclovias foram saindo do papel nos últimos anos: Ricardo Jafet, Domingos de Morais, Engenheiro George Corbisier… Esse ano, a ciclofaixa da Rua Luís Góis chegou a ter suas obras interrompidas a partir de queixas de alguns comerciantes e moradores, mas agora está prestes a ser finalizada.

E para 2022? Há algumas importantes pistas para ciclistas que já deveriam ter sido implantadas, já foram debatidas com a população em audiências públicas, mas ainda estão apenas em projeto. A expectativa, entretanto, é de que sejam viabilizadas no próximo ano. É o caso das projetadas para a Avenida José Maria Whitaker e para a Rua Sena Madureira, duas importantes vias de ligação entre bairros e que estão na relação de novas ciclovias.

Também estão na lista Avenida Indianópolis (Planalto Paulista), Avenida República do Líbano (Moema), e Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira (Jabaquara).

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) e a Companhia de Engenharia Tráfego (CET) todas elas já foram apresentadas e debatidas com a sociedade por meio da realização de audiências públicas.

Vereadores

Ainda assim, na próxima semana o Plano Cicloviário (2019) e o Planmob (Plano Municipal de Mobilidade da Cidade de São Paulo) serão temas de uma Audiência Pública da CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa) na próxima segunda-feira (13/12), às 18h.

O debate foi uma solicitação do vereador Professor Toninho Vespoli (PSOL), que defende mais investimentos em ciclovias e transporte público. O vereador alega ainda que o Plano Cicloviário de 2019 prevê a construção de 673 km de novas ciclovias e ciclofaixas para o período 2021-2024, mas o Programa de Metas apresentado pela gestão atende menos da metade, só 300 k.

Foram convidados para a audiência representantes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito e da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Interessados no tema também podem participar por videoconferência. A participação presencial também é permitida, desde que a ocupação do auditório não exceda 50%, o participante use máscara, tenha temperatura aferida, apresente comprovante de vacinação contra Covid-19 ou relatório médico que justifique impedimento da imunização, conforme determina o Ato 1523/2021 da Câmara Municipal.

O debate será transmitido, ao vivo, pelo Portal da Câmara, na página da Sala Tiradentes: saopaulo.sp.leg.br