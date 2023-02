Zona Sul terá hidrovia

A Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado firmaram, na tarde desta quarta-feira (15), um compromisso entre a Empresa Metropolitana de Águas e Energia (EMAE) e a São Paulo Transporte S.A (SPTrans) na sede da Administração Municipal. O Governo do Estado cederá uma área de 8,1 mil metros quadrados à Prefeitura de São Paulo, para a implantação do projeto-piloto de transporte público hidroviário. Trata-se de uma proposta inédita na cidade, que beneficiará 385 mil pessoas nos distritos da Capela do Socorro e de Cidade Ademar, na Zona Sul.

A EMAE cederá o terreno localizado na rua do Mar Paulista, na margem da represa Billings, que atualmente faz parte das ações sociais realizadas pela Empresa Metropolitana no entorno dos reservatórios.

“Hoje demos mais um importante passo para a viabilização do Aquático SP, um dos projetos com maior potencial transformador, já pensando na mobilidade na cidade de São Paulo e que faz parte do nosso Programa de Metas. Este é mais um exemplo de que, quando há sintonia entre Prefeitura e Governo do Estado, e todos trabalham por um mesmo objetivo, sempre quem sai ganhando é a população”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes.

Para a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, essa modalidade de transporte será fundamental para a cidade.

“É um projeto muito importante para a nossa matriz logística, de forma geral. O transporte aquaviário é um dos mais sustentáveis e queremos estimulá-lo. Além disso, o piloto vai permitir a redução do deslocamento da população e dar mais qualidade para o transporte”, enfatizou.

Aquático SP

A Prefeitura será responsável pela implantação dos equipamentos no local, chamado “Aquático SP”, cujas obras devem ser iniciadas no próximo ano. O projeto prevê a construção de atracadouro de barco, parada de ônibus e interligação entre os transportes terrestre e hidroviário.

Com a iniciativa, a população do bairro Cantinho do Céu, no Grajaú, poderá realizar a travessia de barco até Pedreira. A redução do tempo de viagem será de uma hora para dez minutos. Já a integração com o novo terminal Cocaia, próximo à Estrada do Canal de Cocaia, permitirá aos passageiros chegar à Pedreira em 25 minutos – atualmente, o trajeto por ônibus leva 1h39.

O atendimento inicial será feito por meio de operação assistida. A meta da Prefeitura é integrar o novo modal ao sistema existente na cidade, inclusive com o uso do Bilhete Único.