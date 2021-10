Zona Sul terá centro de formação de atletas de Breaking

Para construir novas estações de metrô, muitas vezes são demolidas construções em grandes áreas que, depois da obra pronta, tornam-se ociosas. No entorno da estação Capão Redondo, da Linha 5 – Lilás do metrô, há um espaço assim. Mas, os planos para o terreno são de ocupação com esporte, cultura, lazer e visão de futuro. Ali, surgirá até o primeiro semestre do próximo ano um Centro de Treinamento em Breaking.

Para quem não sabe, o

Breaking, também conhecido por Break Dance, surgiu nos Estados Unidos há mais de 40 anos como manifestação artística da comunidade negra. Agora, também considerado um esporte, vai passar a integrar as disputas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Aliás, o novo espaço a ser construído no entorno da estação, que fica na zona sul paulistana, tem como foco principal justamente contribuir para a formação de atletas de alta performance na modalidade para que possam ter um bom desempenho nas Olimpíadas de Paris.

A construção será resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e a Via Mobilidade, concessionária responsável pela operação da Linha 5 – Lilás. O projeto terá um conceito sustentável, com academia, espaço multiuso para o treinamento e apresentações, alojamento e banheiros.

Comunidade

Além de acesso ao esporte de alta performance, o local estará aberto à comunidade para atividades culturais e cursos focados em hip-hop, grafitti, fotografia, vídeo e DJ. A área tem cerca de 3,1 mil m2.

“Vamos transformar essa área em um local de treinamento, em um espaço de esporte, cultura, e lazer para a comunidade aqui da Zona Sul da capital”, destacou o vice-governador Rodrigo Garcia, presente ao evento de lançamento do projeto, que aconteceu nessa quinta, 14 de outubro. “Esse espaço vai ser fundamental para estimular o esporte, para que a gente possa ter mais adeptos do Breaking aqui no Brasil”.

O Centro de Treinamento e Convivência, do Projeto

Breaking no Capão, deve iniciar as atividades em seis meses e vai seguir o conceito sustentável também em sua estrutura composta por contêineres.

Os b-boys e b-girls, como são chamados os praticantes do breaking, serão treinados visando à formação de uma equipe de alta performance. A Federação de Breaking do Estado de São Paulo (FBSP) fará o trabalho com os atletas, que vão competir no Campeonato Brasileiro, eliminatório para os Jogos Olímpicos.

Ações complementares

O projeto Breaking no Capão contará também com parceria do Instituto Cultural Vitor Orsolon, empresa de gestão cultural e esportiva com experiência focada em hip-hop, um movimento amplo que inclui diversas manifestações artísticas, entre essas o break dance.

O centro de treinamento será aberto para a utilização da comunidade, com oferta de uma série de atividades culturais. Serão oferecidos no espaço cursos de grafitti, fotografia, edição de vídeos e história do hip hop, entre outros.